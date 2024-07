Stiri pe aceeasi tema

- ???????? „Magnificii” s-au intors unde le sta cel mai bine – pe suprafața de joc!???????? ➡ Astazi s-a desfașurat primul antrenament din noul an competițional! ???? Urmeaza o perioada de

- Mihai Stoica (59 ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat oficial transferul lui William Baeten (27 ani) la FCSB, campioana en-titre din Superliga. In sezonul trecut de Liga 1, Baeten a reușit șase goluri și trei pase decisive, insa FCU Craiova a retrogradat in eșalonul…

- Axel Witsel, 35 de ani, fundașul central belgian de la Atletico Madrid, nu va juca sambata seara impotriva Romaniei # Accidentat, el nici macar nu a facut deplasarea la Koln alaturi de restul colegilor, urmand ca maine sa efectueze un RMN pentru a afla gravitatea problemei. Axel Witsel este al doilea…

- Un tanar fotbalist din Dej face pasul de la Unirea in SuperLiga Romaniei, urmand sa evolueze la Oțelul Galați. Deși a retrogradat sportiv in Liga 3, Unirea Dej a reușit sa transfere un jucator in primul eșalon fotbalistic, la Oțelul Galați. Este vorba despre mijlocașul Cristian Chira, tanar nascut in…

- Kevin De Bruyne, fotbalistul belgian lui Manchester City, a anuntat ca accidentarea pe care a suferit-o in meciul de marti al echipei sale de club nu este una grava, scrie miercuri site-ul radioteleviziunii RTBF, cu mai putin de o luna inainte de startul EURO 2024, unde "diavolii rosii" vor fi printre…