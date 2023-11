Stiri pe aceeasi tema

- Rapid - Universitatea Craiova, meci contand pentru etapa a 14-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 29 octombrie, de la ora 20:30, pe Stadionul Giulesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- FCSB - Voluntari, meci contand pentru etapa a 13-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 22 octombrie, de la ora 21:00, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Otelul - Rapid, meci contand pentru a etapa a 9-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 17 septembrie, de la ora 19:15, la Galati, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Vlad Mihai Toma, un mijlocaș central in varsta de 16 ani, va fi in lotul celor de la FCSB pentru meciul cu Farul din runda #9 a Superligii. Farul - FCSB se joaca duminica, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Toma e un puști talentat de…

- Rapid - Dinamo, meci contand pentru etapa a 8-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 1 septembrie, de la ora 21:30, pe Stadionul Giulesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Razvan Patriche (37 de ani), capitanul lui Dinamo, a prefațat derby-ul cu Rapid, programat vineri, de la ora 21:30, in runda cu numarul 8 din Superliga. Rapid - Dinamo este programat vineri, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Razvan Patriche,…

- Horațiu Feșnic, 33 de ani, a fost delegat la derby-ul dintre Rapid și Dinamo, in ciuda erorilor din startul ediției și a unui istoric recent cu clubul din Grant. Rapid - Dinamo (runda #8 din Superliga) se disputa vineri, in Giulești, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV pe Prima Sport…

- Golgheterul lui Rapid, Marko Dugandzic (29 de ani), titular in toate rundele din acest sezon, in care a marcat deja de 6 ori, are o leziune musculara, pe care a acuzat-o și la meciul cu FCU Craiova (5-3), și s-a antrenat separat de echipa in ultimele zile. Rapid - Dinamo (runda #8 din Superliga) se…