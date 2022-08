FCSB a anuntat, vineri, transferurile jucatorilor Radu Boboc si Eduard Radaslavescu de la Farul Constanta. Fundasul Radu Boboc s-a nascut la 24 aprilie 1999, in Craiova. El este un produs al Academiei Gheorghe Hagi, unde a ajuns in 2013. Farul Constanta precizeaza pe site-ul sau oficial ca fundasul a debutat in primul esalon la 22 iulie 2018, intr-o partida cu Dunarea Calarasi si a disputat 121 de partide, a inscris 3 goluri si a oferit 7 pase decisive. De asemenea, el a adunat selectii la toate categoriile de loturi si a facut parte din lotul Romaniei la doua editii ale Campionatului European…