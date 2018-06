Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu, baiat rau. Antrenorul de la Voluntari anunța revoluția in lotul ilfovenilor și ii raspunde lui Ciprian Marica. ”A fost un meci greu, dificil, cum ne așteptam. O neatenție ne-a costat și am ajuns la penalty-uri. Acolo am fost mai lucizi. Nu m-am uitat la penalty-uri, am avut o cadere de…

- Adrian Mutu a reusit sa evite retrogradarea din extremis, dupa ce barajul dintre Voluntari si Chindia a fost decis la loviturile de departajare. " Briliantul" a spus ca in sezonul viitor al Ligii 1 Betano vrea sa termine in primele 8 echipe, dar va avea nevoie de intariri. "A fost un meci…

- MARCATOR…Voluntari a cistigat cu 1-0 primul meci al barajului cu Chindia Targoviste si a luat o optiune serioasa pentru ramanerea in Liga I. Unicul gol al partidei a fost marcat de vasluianul Ionut Balaur, in minutul 79. Sambata seara s-a disputat primul meci din barajul de mentinere-promovare in Liga…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Adrian Mutu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, referitor la barajul de promovare/retrogradare cu formatia Chindia Targoviste, ca pentru jucatorii sai urmeaza 180 de minute in care trebuie sa fie foarte destepti din punct de vedere tactic.…

- Dinamo are patru succese consecutive in play-out, unde este lider detașat, avand 47 de puncte, cu 14 peste locul 2, ocupat de FC Botoșani. "Cainii" intalnesc azi FC Voluntari, formație aflata in lupta pentru evitarea retrogradarii. LIVE DINAMO - VOLUNTARI VEZI AICI LIVETEXT PARTIDA! Ilfovenii ocupa…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Adrian Mutu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa are nevoie de toate punctele in partida cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe de sambata pentru ca nu este inca salvata de la retrogradare si orice infrangere poate sa o duca din nou pe locurile…

- Antrenorul formatiei FC Voluntari, Adrian Mutu, fost manager sportiv al echipei nationale, s-a aratat bucuros ca Razvan Burleanu a castigat alegerile pentru presedintia FRF si spera sa mai lucreze impreuna cu acesta. “M-am bucurat pentru victoria lui Burleanu, dar nu ma asteptam la o diferenta atat…

- Antrenorul formatiei FC Voluntari, Adrian Mutu, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca si-ar dori ca la prima sa partida in calitate de tehnician jucatorii sa aiba o atitudine total schimbata fata de meciurile de pana acum. “Vreau ca maine sa vad o echipa echilibrata, o echipa care sa…