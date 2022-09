Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi Sf. Gheorghe și CS Mioveni se intalnesc vineri, de la ora 18:45, in runda cu numarul 9 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport și Digi Sport 1. Sepsi Sf. Gheorghe - CS Mioveni, live de la 18:45 Cele mai importante statistici Sepsi - CS Mioveni,…

- Dinamo o infrunta sambata, de la 11:30, pe Unirea Dej, intr-o confruntare din etapa a patra a ligii secunde. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. Ajunși in „B” dupa un sezon de coșmar, dinamoviștii sufera și in liga secunda. Au doua infrangeri in…

- Manchester United și Liverpool se intalnesc in aceasta seara, de la ora 22:00, in derby-ul etapei #3 din Premier League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. „Diavolii”, aflați intr-o profunda criza de rezultate, cauta sa-și ia revanșa dupa…

- FC Argeș și FCU Craiova se dueleaza vineri, de la ora 21:30, in prima partida a etapei #5 din Liga 1. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Prima Sport și Orange Sport. FC Argeș și FCU Craiova cauta sa-și refaca moralul dupa infrangerile suferite runda…

- CSA Steaua debuteaza astazi in noul sezon din Liga 2, pe teren propriu, contra celor de la Metaloglobus. Partida care incheie prima etapa a ligii secunde incepe la ora 20:00 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. ...

- FCSB și FCU Craiova se intalnesc duminica, de la ora 22:30, in runda cu numarul 3 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. FCSB - FCU Craiova, live de la 22:30 Cele mai importante statistici Dunajska Streda - FCSB, prima manșa a turului…

- Sepsi Sfantu Gheorghe și FC Argeș se intalnesc astazi, de la ora 12:00, in primul meci al zilei din Liga 1. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. Programul și rezultatele etapei #2 din Liga 1 Sepsi OSK - FC Argeș, live de la…

- Petrolul și FC Voluntari se vor infrunta in aceasta seara, de la ora 21:30, in ultimul meci din etapa 1 a Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa la TV de DigiSport 1, OrangeSport 1 și PrimaSport 1. Rezultatele din prima etapa a noului sezon de Liga 1 LIVE de la ora 21:30 » Petrolul -…