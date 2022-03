FC Voluntari - Farul Constanta: Gica Hagi - Speram sa fim inspirati cu totii si sa venim acasa cu cele trei puncte“ (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru acest meci, "marinariildquo; au doua probleme de lot. Farul Constanta sustine sambata, 19 martie, meciul din etapa a doua a turneului play off al Ligii 1, intalnind pe teren propriu, de la ora 20.20, campioana Romaniei, CFR Cluj.Formatia din Gruia este si liderul actual al clasamentului, cu 41…

- Pentru aceasta partida, formatia de pe litoral nu va putea folosi trei jucatori.In meciul de debut in turneul play off al Ligii 1, Farul Constanta intalneste FCSB in deplasare, partida jucandu se luni, 14 martie, de la ora 21.00.In clasament, Farul se afla pe locul 4, cu 24 de puncte, in timp ce FCSB…

- In clasament, formatia de pe litoral se afla pe locul sase ultimul care asigura calificarea in play off , in timp de echipa argeseana ocupa locul sapte. Farul Constanta sustine luni, 21 februarie, de la ora 17.30, meciul din etapa a 27 a a Ligii 1, intalnind pe teren propriu FC Arges.In clasament, formatia…

- Antrenorul formatiei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca nu face calcule privind accederea in play-off-ul Ligii I de fotbal, dar ca mai sunt destule puncte puse in joc si ca echipa sa trebuie sa demonstreze ca merita sa se califice, anunța Agerpres.…

- In clasament, Farul se afla pe loc de play off, sase, cu 39 de puncte, in timp ce Academica ocupa pozitia a 16 a, ultima, cu 11 puncte.Farul Constanta sustine joi, 17 februarie, meciul restant din deplasare cu Academica Clinceni, contand pentru etapa a 23 a a Ligii 1.Partida incepe la ora 20.00.In clasament,…

- Antrenorul echipei de fotbal Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca adversara din etapa a 25-a a Ligii I, CS Mioveni, primeste greu goluri, insa a subliniat ca formatia sa va incerca sa se impuna si sa isi adjudece cele trei puncte. Gica Hagi anunța…

- Echipa de pe litoral ocupa in clasament pozitia a sasea, ultima care duce in turneul play off.Farul Constanta disputa sambata, 29 ianuarie, meciul din etapa a 23 a a Ligii 1, intalnind in deplasare, de la ora 17.00, Academica Clinceni. In clasament, echipa de pe litoral se afla pe ultimul loc care duce…

- In clasament, "marinariildquo; se afla pe locul sase, cu 32 de puncte, in timp ce FCU Craiova 1948 ocupa pozitia a 14 a, cu 19 puncte. Farul Constanta sustine primul meci de campionat din 2022 luni, 24 ianuarie, la baza sportiva a Academiei Hagi, de la Ovidiu, contra FC U Craiova 1948, in etapa a 22…