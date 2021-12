Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Voluntari a remizat, sambata, pe teren propriu, scor 1-1, echipa Universitatea Craiova, in etapa a IX-a din Liga 1 Casa Pariurilor, informeaza News.ro. Pentru FC Voluntari a marcat Ricardinho, in minutul 53, iar pentru Universitatea Craiova a inscris Vina, in minutul 90. FC…

- FC Voluntari s-a aflat la doar câteva minute distanța de o victorie foarte importanta, dar CSU Craiova a înscris și meciul din etapa a XIX-a din Liga 1 s-a terminat la egalitate, scor 1-1.Ilfovenii au marcat prin Ricardinho ('53), în timp ce echipa lui Reghecampf a punctat…

- CSU Craiova, detinatoarea trofeului, s-a calificat, joi seara, în semifinalele Cupei României, dupa ce a trecut în sferturi de ACSO Filiasi (echipa din Liga III), scor 3-0.Golurile au fost marcate de Koljic ’24, Ivan ’29 si Gustavo ’63.Au evoluat urmatoarele…

- Farul Constanta a invins-o, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe CS Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii 1. Prima ocazie importanta a partidei le-a aparținut oltenilor, in minutul 12. Gustavo a centrat, iar Markovic a reluat cu capul puțin peste bara transversala.…

- Formatia Farul Constanta a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a XV-a a Ligii 1, anunța news.ro. Golul a fost marcat de Petre, in minutul 77. Farul: Aioani – Dussaut, Larie, Ghita, De Nooijer – Purece (Grameni ’66),…

- CS Universitatea Craiova a invins, duminica seara, cu scorul de 2-0, rivala locala U Craiova 1948, intr-un meci din etapa a 11-a a Ligii 1. Meciul a fost intrerupt in minutul 9, din cauza torțelor și fumigenelor aruncate pe teren din sectorul celor de la echipa oaspete, CS U Craiova. Prima ocazie de…

