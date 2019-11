FC Viitorul va disputa un amical cu Academica Clinceni

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Viitorul va juca, sambata, un meci amical cu Academica Clinceni, a anuntat clubul constantean, potrivit news.ro.Constantenii vor intalni sambata, 16 noiembrie, de la ora 13.00, in deplasare, pe Academica Clinceni. Citește și: EXCLUSIV Cine e omul din umbra al noului ministru…

- FC Viitorul Constanta va evolua, la finele acestei saptamani, intr un meci de verificare, tinand cont ca Liga 1 a intrat intr o scurta pauza, pentru actiunile loturilor reprezentative, care vor disputa noi partide din preliminariile Campionatului European de seniori si tineret.In aceasta situatie, FC…

- Partidele etapei a 16-a vor fi transmise in direct de Look Sport/ Plus, Digi Sport și Telekom Sport. Vineri, 8 noiembrieOra 18.00 Astra Giurgiu - FC Voluntari, stadion Marin Anastasovici - Giurgiu.Ora 20.30 FC Hermanstadt - Viitorul, stadion Trans-Sil - Tg. Mureș . Sambata, 9 noiembrieOra 13.00 Academica…

- RENNES CFR CLUJ. Aleksei Eskov va fi ajutat de asistentii Dmitri Mosiakin si Valeri Dancenko, iar al patrulea oficial a fost desemnat Vladislav Bezborodov. RENNES CFR CLUJ. Celtic Glasgow se afla pe primul loc in grupa, cu 4 puncte, urmata de Lazio Roma, CFR Cluj, cate 3 puncte, Rennes, 1…

- Astazi este ziua de nastere a fostului mare fotbalist Gica Popescu, in prezent presedinte la FC Viitorul."Baciulldquo; a implinit 52 de ani, iar mesajul clubului a fost:La multi ani, Gica Popescu Presedintele nostru si capitanul unei generatii implineste astazi varsta de 52 de ani Nascut la Calafat,…

- Dupa etapa a 12-a a Ligii 1, competitia interna a intrat intr-o scurta vacanța, generata de partidele oficiale pe care le vor disputa reprezentativele de seniori și de tineret in preliminariile Campionatului European. Profitand de aceasta pauza, FC Viitorul va disputa, vineri, 11 octombrie, de la ora…

- Etapa a 9-a programeaza un derby de tradiție, Universitatea Craiova - FCSB. Meciul e cu atat mai interesant cu cat pe banca oltenilor debuteaza Victor Pițurca. Vineri, 13 septembrie 18:00 Academica Clinceni - Astra Giurgiu, IN DIRECT la Digi Sport 1 21:00 CFR Cluj - FC Voluntari, IN DIRECT la Digi Sport…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei a disputat astazi primul meci din preliminariile Campionatului European din 2021, intalnind in deplasare Danemarca. Partida le a revenit gazdelor cu 2 1 Skov Olsen 3, 56 Fl. Coman 80 , dar in prelungiri acelasi Coman a ratat un penalty, care, transformat, ii putea…