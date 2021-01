FC Viitorul U19 intalneste in turul I pe campioana Ciprului, APOEL Nicosia

Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei U19, FC Viitorul, va intalni echipa cipriota Apoel Nicosia in primul tur al UEFA Youth League, conform tragerii la sorti care a avut loc miercuri, la Nyon, potrivit news.ro.Citește și: BREAKING SURSE Mai mulți cantareți autohtoni au apelat la FALSIFICATORI -Nu aveau unde canta…

- Miercuri, de la ora 13:00, va avea loc tragerea la sorți a programului turului I din Youth League (Liga Campionilor pentru juniori).Romania va fi reprezentata de campioana naționala en-titre U19, FC Viitorul Constanța, care in finala Ligii Elitelor U19 a dispus de Dinamo București cu 6-5.La startul…

- FC Viitorul antrenor, Constantin Falina este campioana nationala en titre Under 19 a Romaniei.Tragerea la sorti a programului turului I din competitia fotbalistica europeana Youth League Liga Campionilor pentru juniori va avea loc miercuri, 27 ianuarie, de la ora 13.00.Romania va fi reprezentata de…

- Inainte de Viitorul – Hermannstadt, 2-1, Mircea Rednic, antrenorul constanțenilor, a anunțat ca Gabi Iancu are o oferta de transfer din Liga 1. „La Iancu e o combinație intre problemele medicale și o buna oferta. L-am protejat pe Iancu in perioada asta. Sunt șanse sa schimbe aerul, da. Direcția lui?…

- Echipa de handbal masculin Minaur Baia Mare va disputa ambele manse din turul 3 al EHF European Cup in deplasare, cu echipa cipriota Parnassos Strovolou, potrivit news.ro.Citește și: Fața nevazuta a CORUPȚIEI - Un robot pentru dezinfecția cu ultraviolete a mediului cumparat deși NU ERA NRVOIE de…

- Partida Dinamo HCDS se joaca in sala Rapid din Bucuresti, fiind transmisa in direct de TVR1. Echipa din capitala are trei puncte avans in clasament fata de trupa de pe litoral. HC Dobrogea Sud a inregistrat pana acum in zece partide noua victorii si o singura infrangere. Vineri, 27 noiembrie, de la…

- Meciul Dinamo FC Viitorul conteaza pentru "16" imile Cupei Romaniei. In ultima etapa de campionat, FC Viitorul a pierdut, iar Dinamo a castigat. In clasamentul Ligii 1, echipa constanseana e a saptea, in timp ce Dinamo ocupa pozitia a 14 a. FC Viitorul se pregateste de meciul din 16 imile Cupei Romaniei,…

- Fostul selectioner al Irlandei, Mick McCarthy, a preluat, luni, conducerea tehnica a echipei APOEL Nicosia, a anuntat clubul cipriot.APOEL Nicosia, care are in palmares 28 de titluri de campioana a Ciprului, este in prezent pe locul 10 in campionat. Tehnicianul de 61 de ani, care a…