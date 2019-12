FC Viitorul si-a stabilit cantonamentul de iarna! Cand va avea loc primul meci oficial din 2020

Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul a anuntat, marti, ca echipa antrenata de Gheorghe Hagi isi va relua pregatirile la 9 ianuarie si va efectua un cantonament la Belek, potrivit NEWS.ro.La 9 ianuarie, lotul FC Viitorul va efectua si vizita medicala. In perioada 10-25 ianuarie, FC Viitorul va pregati a doua…

- Autoritatile romane au luat masuri suplimentare de fluidizare a traficului prin punctele de trecere a frontierei in perioada sarbatorilor de iarna, cand se estimeaza ca va avea loc o crestere insemnata a numarului de persoane aflate in tranzit, in special la granita cu Spatiul Schengen. ‘Avand in vedere…

- In perioada sarbatorilor de iarna, companiile aeriene ce iși desfașoara activitatea pe Aeroportul Internațional Timișoara, respectiv Wizz Air, Ryanair, Tarom, Lufthansa și Eurowings fac modificari provizorii in programul curselor de pasageri. Pasagerii care aleg sa parcurga rute aeriene din Timișoara…

- Dupa partida cu Dunarea Calarasi, 1 1 in etapa a 21 a a Ligii a 2 a, fotbalistii de la FC Farul au intrat in vacanta de iarna, care va dura pana pe 13 ianuarie 2020.Pentru perioada de pauza, fiecare dintre componentii lotului a primit o fisa individualizata de pregatire, cu programul pe care trebuie…

- Temperaturile se mențin mult mai ridicate decat ar fi normal in aceasta perioada, insa iarna tot trebuie sa vina la un moment dat. Asta nu inseamna ca iarna nu trebuie sa iși faca prezența simțita la un moment dat. Ei bine, meteorologii au realizat prognoza meteo pentru urmatoarea perioada și au stabilit…

- Chiar daca FC Argeș nu trece printr-o perioada tocmai buna, aflandu-se la mijlocul clasamentului Ligii secunde, odata cu venirea lui Ionuț Badea pe banca tehnica multe lucruri s-au schimbat in bine la gruparea alb-violeta. In primul rand, atmosfera s-a mai detensionat, antrenamentele se fac in mod profesionist…

- Clubul Universitatea Craiova a anuntat, sambata, ca jucatorul Elvir Koljic are o fisura la coloana vertebrala, care necesita o perioada de repaus, el urmand sa fie apt pentru cantonamentul din iarna, scrie news.ro."Elvir Koljic are o fisura la coloana vertebrala ce nu necesita operatie, dar,…

- In contextul in care iarna si-a facut deja simtita prezenta in unele parti ale tarii, soferii sunt obligati sa treaca la anvelopele de iarna, altfel pot risca amenzi de pana la 2.900 de lei.