FC Viitorul, remiza cu CFR Cluj, campioana Romaniei Meciul s a terminat cu scorul de 1 1 1 0 , in urma golurilor marcate de Luckassen 7 , respectiv C. Deac 54 dn penalty .FC Viitorul a sustinut meciul din etapa a sasea a Ligii 1, intalnind pe teren propriu campiaona en titre a Romaniei, CFR Cluj.Meciul s a terminat la egalitate, 1 1 1 0 , in urma golurilor marcate de Luckassen 7 , respectiv C. Deac 54 dn penalty .Golul lui Luckassen a fost al 400 lea al FC Viitorul in Liga 1, in timp ce jucatorul care a centrat la aceasta reusita, Bradley de Nooi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

