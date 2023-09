FC Viitorul Onești obține o victorie senzațională cu SR Brașov în Liga a 3-a Echipa de fotbal FC Viitorul Onești a obținut o victorie uimitoare intr-un meci restanța din Liga a 3-a impotriva SR Brașov, dominand jocul de la inceput pana la sfarșit și incheind cu un scor incredibil de 6-1. Meciul a debutat cu o prestație stralucitoare a tinerilor talenți ai echipei, Gabriel Moței (Academia Viitorul Onești) și […] Articolul FC Viitorul Onești obține o victorie senzaționala cu SR Brașov in Liga a 3-a apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o tradiție impresionanta de 26 de ani, Concursul de Handbal CUPA ONEȘTI este gata sa inceapa o noua ediție plina de entuziasm și pasiune pentru acest sport. Juniorii IV și junioarele III și IV vor fi vedetele evenimentului, care se va desfașura in perioada 4-6 septembrie 2023 la Sala Sportiva Municipala…

- O tanara in varsta de 13 ani, identificata ca Maria Antonela Bargu, a disparut misterios din satul Brad, comuna Filipeni, județul Bacau. Nascuta pe 1 martie 2010 in Bacau, Romania, tanara disparuta are cetațenia romana și locuiește in Fagaraș, județul Brașov. Ultima locație cunoscuta: Maria Antonela…

- O eleva de la o clasa de „mate-info” din cadrul Colegiului Național „Gheorghe Vranceanu” a devenit campioana naționala la sarituri peste obstacole, clasandu-se, impreuna cu calul sau Hero, pe primul loc in concursul organizat la baza hipica din Prejmer, județul Brașov. Echitația, proba sportiva olimpica,…

- La data de 25 iulie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Bacau au efectuat verificari, pe raza localitații in contextul unei sesizari ce avea ca obiect verificarea starii de intreținere a 4 exemplare canine de rasa comuna. Cu aceasta ocazie a fost identificata o femeie in varsta de…

- Marți seara, in jurul orei 20.00, un accident grav a avut loc la ieșirea din Codlea spre Brașov. Incidentul a implicat o mașina inmatriculata in județul Bacau și a cauzat daune semnificative atat autovehiculului, cat și unui stalp de beton. Potrivit martorilor oculari, mașina a parasit carosabilul și…

- Echipa Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența (SVSU) din Buhuși a participat cu succes la faza interjudețeana a concursurilor profesionale organizate de SVSU, desfașurate in Municipiul Barlad, județul Vaslui, in perioada 12-14 iulie 2023. Dupa confruntarea in cele trei probe ale concursului,…

- SUCCES… CSM Vaslui, victorie la scor in Cupa Romaniei, la primul meci oficial din sezonul 2023-2024. Vasluienii au invins-o cu 8-0 (5-0) pe Gauss Bacau, in deplasare, in primul meci din grupele fazei regionale. Meciul decisiv pentru calificarea in finala fazei regionale 1 Nord-Est se va disputa la Vaslui,…

- Zilele trecute, Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) din Romania și Institutul de Tutela și Asistența a Muncitorilor (ITAL-UIL) din Italia a fost incheiat un protocol de colaborare in sprijinul persoanelor care au lucrat ori muncesc in aceasta țara. Concret, prin acest protocol, asigurații și beneficiarii…