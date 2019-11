Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj is leading the League I after the matches of the round 15 played Friday through Monday. Here are the rankings: G V E D SG-RGP 1 CFR Cluj 15 9 3 3 35-13 30 2 FC Viitorul 15 8 4 3 34-18 28 3 Universitatea Craiova 15 8 3 4 22-15 27 4 Astra Giurgiu 15 7 4 4 23-17…

- FC Viitorul a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (2-0), formatia Chindia Targoviste, in primul meci al etapei a XV-a a Ligii I. In urma acestui rezultat, echipa lui Gheorghe Hagi a urcat pe primul loc in clasament, cu 28 de puncte, cel putina pana la meciul CFR Cluj - Academica Clinceni.

- FC Viitorul si Chindia Targoviste se vor intalni, in aceasta seara, de la ora 20.30, la Ovidiu, pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”.Echipa constanteana este pe locul al doilea in clasamentul Ligii I, cu 25 de puncte, si se afla la doua „lungimi” in spatele…

- Timpul de joc efectiv in Liga I este de 53,1% pe meci, arata un studiu al CIES Football Observatory, care ia in calcul 35 de competitii din Europa ce se desfasoara in acest sezon. Campionatul Romaniei este pe locul 27 dintre cele 35 de competitii ce au fost monitorizate. In Liga I, echipa aflata pe…

- FCSB joaca sambata la Sibiu, meciul cu Hermannstadt, din etapa #14 a Ligii 1, urmand ca marți, roș-albaștrii sa joace la Cluj, in optimile Cupei Romaniei, cu „U”. Hermannstadt - FCSB se joaca sambata, de la ora 20:30, iar U Cluj - FCSB e programat marți, de la ora 21:00. Ambele partide vor fi liveTEXT…

- Astazi, la ora 10.00, se pun in vanzare biletele la partida dintre FC Viitorul si CFR Cluj, programata duminica, 6 octombrie, de la ora 20.30, pe stadionul „Central” din Complexul Academiei „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, contand pentru etapa a 12-a a Ligii 1. Biletele au urmatoarele prețuri: 50 lei -…

- DINAMO-HERMANNSTADT LIVE VIDEO DIGI SPORT. 26 august 2019 poate fi o zi istorica in fotbalul romanesc, ziua in care FCSB ajunge pe ultimul loc al Ligii 1, dincolo de jumatatea turului. Pentru aceasta, Dinamo trebuie sa o invinga pe Hermannstadt, in ultimul meci al rundei. Dinamo si FC Hermannstadt…