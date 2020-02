Stiri pe aceeasi tema

- Dupa victoria pe care a obtinut-o pe terenul celor de la Poli Iasi, FC Viitorul se pregateste acum pentru un alt meci dificil. Echipa antrenata de Gheorghe Hagi va primi, duminica seara, vizita celor de la CSU Craiova, o formatie redutabila atat pe teren propriu, cat si in deplasare. Constantenii au…

- Gheorghe Hagi (54 de ani) a fost protagonistul unor momente tensionate la finalul meciului caștigat de Viitorul pe terenul lui Poli Iași, scor 2-1. Ce s-a intamplat, mai exact? „Regele” a fost luat in colimator de o jurnalista locala, care i-a reproșat antrenorului de la Viitorul atitudinea avuta de…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat programul etapelor 24 si 25 din sezonul regulat al Ligii 1.In runda a 24 a, FC Viitorul locul 6, cu 35 de puncte va intalni la Ovidiu U Craiova locul 4, cu 37 de puncte duminica, 9 februarie, de la ora 20.00.In etapa a 25 a, echipa de pe litoral se va duela in…

- Echipa de fotbal FC Viitorul a fost invinsa de formatia ucraineana Olimpik Donetk cu scorul de 2-1 (1-1), vineri, in al doilea meci de verificare sustinut in stagiul de pregatire din Antalya, potrivit site-ului oficial al clubului din Ovidiu. Echipa antrenata de Gheorghe Hagi si-a creat ''cel…

- Prima partida de verificare sustinuta de catre FC Viitorul Constanta in cantonamentul din Antalya s-a incheiat cu o infrangere la limita. Jucatorii pregatiti de Gheorghe Hagi au cedat, marti, scor 0-1, gol inscris de Assale in minutul 44, in amicalul cu Young Boys Berna, campioana ultimilor doi ani…

- FC Viitorul a suferit cea de-a doua infrangere consecutiva in ultimele doua etape. Echipa lui Gheorghe Hagi a jucat, in deplasare, cu Gaz Metan Medias, intr-un meci care a contat pentru etapa a 22-a din Liga I. Constantenii au inceput partida cu o formula de joc ofensiva, care i-a avut in atac pe Ganea…

- Astazi, se pun in vanzare biletele pentru partida FC Viitorul - Astra Giurgiu, care se va disputa joi, 5 decembrie, de la ora 20.30, pe stadionul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, intalnire contand pentru etapa a 19-a a Ligii I. Biletele au urmatoarele preturi:…

- FC Viitorul a invins-o pe ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, cu scorul de 4-1 (1-1), luni seara, la Ovidiu, in ultima partida din etapa a 17-a a Ligii I de fotbal. Echipa antrenata de Gheorghe Hagi s-a impus fara probleme intr-un meci in care adversara a jucat mai bine de o repriza in noua oameni, Razvan…