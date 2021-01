FC Viitorul II a invins Inainte Modelu, intr-un meci amical. Zece goluri marcate de constanteni

Stiri pe aceeasi tema

- Meciul de pregatire dintre formațiile de Liga a III-a, FC Viitorul II Constanța și Gloria Albești s-a jucat miercuri dupa-amiaza.Disputata pe terenul sintetic din Complexul Academiei Hagi, partida s-a incheiat cu succesul clar al gazdelor, scor 7-0 (3-0).Urmatorul meci de verificare al formației FC…

- Pe 23 ianuarie, FC Viitorul II va intalni Axiopolis Cernavoda. Echipele de fotbal din seria a treia a Ligii a 3 a FC Viitorul II si Gloria Albesti s au intalnit astazi intr un meci amical.Disputata pe terenul sintetic din Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu, partida s a incheiat cu succesul clar…

- Gennady Golovkin (38 de ani) a obținut o victoria in fața polonezului Kamil Szeremeta (31 de ani), intr-un meci in care și-a pus la bataie centurile IBF și IBO la semimijlocie. Gennady Golovkin și-a pastrat titlul IBF la categoria semimijlocie intr-un meci in care a demostrat ca inca e capabil sa ofere…

- Hermannstadt a invins-o pe FC Voluntari, scor 3-2, in runda 13 din Liga 1 si a incheiat seria de sapte meciuri fara victorie. Pentru elevii lui Mihai Teja este al patrulea meci consecutiv fara victorie, urmand sa dispute partida cu Chindia Targoviste pe 20 decembrie. In urmatoarea etapa, sibienii joaca…

- FC Viitorul II a invins cu 1 0 Inainte Modelu, iar FC Viiorul Under 19 a trecut cu 7 1 de Kids Tampa Brasov. Tinerii fotbalisti Robert Mustaca si Razvan Iorga au inscris goluri foarte frumoase, in meciuri oficiale, pentru echipele FC Viitorul la care evolueaza. Atacantul de 18 ani Robert Mustaca nascut…

- Meciul s a jucat pe stadionul Central din Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu.FC Viitorul II a disputat, astazi, confruntarea cu Inainte Modelu, din etapa a zecea a Ligii a 3 a, seria a 3 a, runda fiind prima din retur.Meciul s a jucat pe stadionul Central din Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu,…

- Aflata pe locul trei in clasamentul seriei a treia, formatia din Cernavoda a inscris in noua partide 29 de goluri. Scorurile cele mai mari cu care s a impus Axiopolis pana acum sunt 7 2, 6 1 si 6 2. In acest weekend, sunt programate confruntarile rundei a 10 a, prima a returului. Record stabilit la…

- Astazi s au disputat patru dintre cele cinci meciuri ale etapei a noua din Liga a 3 a, seria a 3 a.Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda a inregistrat o victorie categorica, cu scor de tenis, 6 1 4 1 , astazi, in meciul de pe teren propriu cu nou promovata Gloria Albesti, contand pentru etapa a noua…