Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova s-a impus la Viitorul cu 2-1 și și-a asigurat prezența in play-off, dar antrenorul sau, Corneliu Papura, nu prea știe sa zambeasca. Intervievat la finalul intalnirii, Papura a declarat ca se bucura de realizarile echipei sale, dar ca se gandește deja la partida de la Iași. „Sunt…

- Tanarul atacant al Universitații Craiova , Luis Nițu, autorul golului egalizator de la Ovidiu, s-a bucurat enorm dupa succesul cu FC Viitorul. Acesta a spus cu tarie ca acum jucatorii Științei cred tot mai mult in titlu. „Am inceput cam slab meciul, dar ma bucur pentru gol și pentru faptul ca am caștigat.…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatia pe care o pregateste va aborda cu gandul la victorie meciul cu FC Viitorul, insa in primul rand nu trebuie sa piarda la Ovidiu. ''In primul rand nu trebuie…

- CRAIOVA - GAZ METAN 3-1 // Mirko Pigliacelli (26 de ani) n-are liniște la Craiova, deși și-a redobandit postul de titular. Corneliu Papura l-a folosit pe italian in victoria cu Gaz Metan, 3-1, insa italianul a avut viața grea cu galeria. Ultrașii au taxat fiecare atingere de minge a lui Pigliacelli,…

- Corneliu Papura, antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, a evitat sa spuna daca-l va titulariza pe portarul Mirko Pigliacelli, picat in dizgrația Peluzei Nord, dar a insistat ca echipei i-a mers bine cand a avut suporterii alaturi. Suporterii reprezinta o forța deloc de neglijat la Craiova,…

- Universitatea Craiova a sustinut astazi conferinta de presa premergatoare intalnirii cu FC Voluntari. Confruntarea din etapa 21 a Ligii I este programata sambata, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. La intalnirea cu reprezentantii mass-media au fost prezenti mijlocasul Antoni Ivanov si antrenorul…

- Bogdan Andone, antrenorul Astrei Giurgiu, nimeni altul decat antrenorul cu care FCSB a inceput sezonul, a vorbit despre succesul reușit de echipa sa pe terenul roș-albaștrilor pe Arena Naționala, scor 3-1. „Știam ca baieții mei s-au pregatit bine in aceste saptamani. Jucatorii mei au facut un meci…

- Antrenorul dat afara este Massimiliano Riccini, tehnicianul echipei Under 18 a clubului Invictasauro, care a invins cu un rezultat care nu mai lasa loc la alte comentarii echipa Marina Calcio, meciul disputandu-se in Toscana. ''Am aflat cu uimire si regret scorul meciului in care echipa noastra…