FC Viitorul: Gabriel Iancu, in fruntea clasamentului golgeterilor Ligii 1. Cristi Ganea, la ultimul meci (galerie foto)

- Site-ul oficial al clubului FC Viitorul a anuntat ca meciul din deplasare cu Sepsi Sf. Gheorghe, din etapa a 6-a a fazei play-out a Ligii 1 la fotbal, a fost ultimul pentru fundașul stanga Cristian Ganea, in tricoul formației constantene. Revenit sub forma de imprumut de la Athletic Bilbao la inceputul…

- Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat sambata seara, dupa partida cu Sepsi, scor 3-3, in care FC Viitorul a condus cu 2-0 si cu 3-1, ca nu isi poate explica repriza a doua.Citește și: PSD a gasit voturile pentru demiterea Guvernului “Cei de la Sepsi au facut un meci mare. Nu pot sa-mi…

- bull; La Sf. Gheorghe s au intalnit primele doua echipe din clasamentul play out al Ligii 1 Derby ul etapei a sasea din turneul play out al Ligii 1 s a jucat in aceasta seara, la Sf. Gheorghe, intre gazdele de la Sepsi, a doua clasata, si FC Viitorul, liderul clasamentului.Meciul s a terminat la egalitate,…

- bull; Echipa de pe litoral se afla pe locul intai in clasamentLider in clasamentul play out al Ligii 1 FC Viitorul va intalni in urmatoarele doua etape FC Hermannstadt acasa si Sepsi Sf. Gheorghe in deplasare .Meciul FC Viitorul FC Hermannstadt se disputa luni, 22 iunie, de la ora 20.00, in vreme ce…

- FC Viitorul a invins-o pe Politehnica Iasi cu scorul de 2-1 (1-1), duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci cu portile inchise din etapa a treia a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Echipa antrenata de Gheorghe Hagi a marcat ambele goluri in urma unor faze fixe, prin Andrei Ciobanu…

- bull; Meciul conteaza pentru etapa a treia din turneul play out al Ligii 1 FC Viitorul sustine astazi, de la ora 17.00, meciul din etapa a treia a turneului play out al Ligii 1, intalnind pe teren propriu, la baza Academiei Hagi, de langa Ovidiu, Politehnica Iasi.In clasament, FC Viitorul se afla pe…

- In etapa a treia din PlayOut-ul Ligii 1, A.F.C.Hermannstadt joaca in deplasare contra celor de la Sepsi OSK Sf.Gheorghe. Este prima confruntare oficiala dupa mai bine de 3 luni de pauza sportiva forțata de masurile pentru combaterea coronavirusului COVID-19.

- In meciul care i a adus promovarea, FC Viitorul a invins Sageata Navodari cu 2 0 Capitanul FC Viitorul era Nicolae Dica, iar antrenor Catalin Anghel FC Viitorul a acces in Liga 1 la numai trei ani de la infiintarea clubuluiS au implinit opt ani de cand FC Viitorul a promovat in Liga 1, la finele sezonului…