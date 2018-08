Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017, sustine sambata, 18 august, meciul din etapa a cincea a Ligii 1, intalnind pe teren propriu, la Ovidiu, de la ora 21.00, Gaz Metan Medias.Formatia lui Gica Hagi se afla pe locul 11 in clasament, cu patru puncte, in vreme ce echipa sibiana ocupa…

- FC Viitorul Constanta intalneste, astazi, de la ora 21.00, pe Dinamo Bucuresti, in deplasare, intr-o partida contand pentru etapa a IV-a a Ligii l de fotbal. Meciul va fi transmis in direct, pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look TV.Se anunta un meci spectaculos intre doua din cele mai ofensive echipe…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta evolueaza sambata, de la ora 13, in deplasare, contra celor de la UTA Arad, in cea de-a doua etapa a Ligii a ll-a. Partida va fi transmisa in direct pe Digi Sport 1 si Telekom Sport.Etapa trecuta, SSC Farul a trecut de ASU Poli Timisoara cu 4-1, pe stadionul „Central”…

- FC Viitorul Constanta a bifat, luni seara, primul succes din acest sezon al Ligii l, dupa ce a trecut de FC Voluntari cu scorul de 2-0 (0-0), pe Stadionul „Central” de la Ovidiu. Ambele goluri ale formatiei pregatite de Gheorghe Hagi au fost marcate in minutul secund, de Ionut Vina (min. 69 - penalty)…

- FCSB și Dinamo joaca azi in Derby de Romania. Meciul va incepe la ora 21:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Duelul dintre FCSB va fi și un duel intre cei mai buni jucatori ai celor doua formații, Florin Tanase vs. Dan Nistor. FLORIN TANASE Transferat…

- FCSB și Dinamo se vor duela azi, de la ora 21:00, in Derby de Romania. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Acesta va fi primul meci dintre cele doua formații dupa o pauza de cinci luni. Precedentul meci, Dinamo - FCSB 2-2, s-a jucat pe 18 februarie,…

- Meciul FC Viitorul – Dunarea Calarasi, contand pentru prima etapa a Ligii I, a fost intrerupt, in minutul 64, din cauza unei pene de curent, in contextul in care la Ovidiu ploua torential, informeaza news.ro.In momentul intreruperii jocului, scorul era 0-1. A marcat Honciu, in minutul…

- Academia Rapid și CSA Steaua joaca duminica meciul decisiv pentru stabilirea echipei care merge la barajul de promovare in Liga a 3-a. Partida dintre cele doua incepe de la ora 20:30 și va fi in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.Ro. ...