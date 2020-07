FC Viitorul e lider detasat in play-out: Gica Hagi - Sunt multumit de jucatori si de spiritul pe care l-au avut“

Stiri pe aceeasi tema

- Meciul FC Voluntari FC Viitorul se joaca luni, de la ora 20.00. Ambele formatii strabat perioade foarte bune, FC Viitorul fiind liderul clasamentului. Gica Hagi spune ca echipa sa trebuie sa faca un joc complet.FC Viitorul, liderul clasamentului din turneul play out al Ligii 1, disputa luni, 6 iulie,…

- FC Viitorul are sapte puncte avans fata de a doua clasata in turneul play out al Ligii 1. S a stabilit programul etapei a sasea din turneul play off al Ligii 1, dar si cel al rundelor 7 si 8 din play out, acolo unde evolueaza si FC Viitorul. In etapa a 7 a, echipa de pe litoral se va duela pe teren…

- bull; Managerul tehnic al echipei constantene le cere elevilor sai concentrare si atentie Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, a prefatat meciul de luni, 22 iunie, cu FC Hermannstadt, care se joaca pe terenul central al Academiei Hagi, de langa Ovidiu, de la ora 20.00, in etapa a cincea a turneului…

- FC Voluntari a caștigat primele doua meciuri de la reluarea Ligii 1, 3-0 cu Academica Clinceni, pe teren propriu, și 2-1 in deplasarea de la Sepsi. Deși intrase in playout pe ultima poziție, echipa lui Mihai Teja a ajuns acum pe locul 3. Azi, de la ora 14:30, ilfovenii intalnesc clubul care a preluat…

- Chindia Targoviste a invins, miercuri, pe teren propriu, la Ploiesti, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa FC Viitorul, in etapa a IV-a a play-out-ului Ligii I. Au marcat: Negut 10, '89 / Matei '85. Hagi a inceput cu o echipa din care au lipsit zece jucatori fata de partida precedenta, cu…

- Viitorul, lider in play-out-ul Ligii 1, joaca astazi un meci tare cu Poli Iași, care a cazut pe loc de baraj dupa victoria lui FC Voluntari de ieri, 3-0 cu Academica Clinceni. Meciul dintre Viitorul și Poli Iași se anunța a fi o incelștare pe cinste. Formația „Regelui” va da piept cu echipa lui Mircea…

- Gica Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, este gata de revenirea Ligii 1 și a prefațat meciul cu Poli Iași, de duminica, și a spus ca nu este de acord cu amanarea doar a unor meciuri din aceasta etapa. Tehnicianul liderului din play-out este de parere ca trebuia amanata toata etapa dupa ce partidele…

- Echipa de fotbal FC viitorul si-a reluat antrenamentele la baza de pregatire a Academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu, a anuntat clubul constantean intr-un comunicat postat sambata seara pe site-ul sau oficial."Dupa o pauza de mai bine de doua luni de la ultimul antrenament efectuat pe stadionul Central…