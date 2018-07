Stiri pe aceeasi tema

- Nou-promovata Dunarea Calarasi a produs o mare surpriza prin victoria reusita la debutul sau in Liga I de fotbal, 1-0 (1-0) cu FC Viitorul, duminica, in deplasare, la Ovidiu. Unicul gol al partidei a fost marcat de Georgian Honciu (4), din lovitura libera. Jocul a fost intrerupt in min. 64, timp de…

- Formatia FC Viitorul a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Dunarea Calarasi, intr-un meci din prima etapa a Ligii I, in care Ianis Hagi a ratat un penalti si elevii lui Gheorghe Hagi au jucat in inferioritate numerica pe final, informeaza news.roGolul a fost marcat…

- Meciul FC Viitorul – Dunarea Calarasi, contand pentru prima etapa a Ligii I, a fost intrerupt, in minutul 64, din cauza unei pene de curent, in contextul in care la Ovidiu ploua torential, informeaza news.ro.In momentul intreruperii jocului, scorul era 0-1. A marcat Honciu, in minutul…

- Liga 1 debuteaza duminica dupa-amiaza, de la ora 18.00, la Ovidiu, cu duelul dintre FC Viitorul, antrenata de Gheorghe Hagi, si Dunarea Calarasi, nou promovata in elita fotbalului romanesc.

- Echipa FC Viitorul s-a calificat in turul 2 al Europa League, dupa ce a trecut, cu scorul general de 2-0, de formația Racing FC Union (Luxemburg). Constantenii castigasera, scor 2-0, partida din prima mansa, din deplasare, iar meciul retur, disputat joi seara, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi…

- Formatia constanteana a castigat cu 2 0 in deplasare in prima mansa, dar in retur, la Ovidiu, nu a mai gasit drumul spre gol, meciul incheindu se doar 0 0. In faza urmatoare a competitiei continentale, FC Viitorul va intalni formatia olandeza Vitesse Arnhem, primul meci al dublei manse urmand sa aiba…

- Poli Iași, decimata deja de accidentari și suspendari inaintea meciului cu Viitorul, a inceput cum nu se putea mai prost deplasarea de la Ovidiu. Moldovenii au ramas in zece inca din minutul 9, dupa ce Madalin Mihaescu a avut o intrare criminala asupra lui Ianis Hagi. ...

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, si Astra Giurgiu, s au intalnit in aceasta seara, la Ovidiu, in etapa a opta a turneului play off din Liga 1. Oaspetii au deschis rapid scorul, in minutul 3, prin Abang, in vreme ce FC Viitorul a egalat in minutul 76, gratie lui Dragus. In repriza secunda, campioana…