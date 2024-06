Stiri pe aceeasi tema

- Mamadou Thiam, 29 de ani, a semnat un nou contract cu Universitatea Cluj. Atacantul francez revine in lotul „Șepcilor roșii” dupa un sezon petrecut in fotbalul arab.„Mamadou Thiam a semnat cu ”U” și revine pe Cluj Arena pentru a scrie al doilea capitol al poveștii sale in alb și negru. Atacantul senegalez…

- Ioan Ovidiu Sabau (56 ani), antrenorul Universitații Cluj, a susținut o conferința de presa premergatoare barajului de Conference League cu Universitatea Craiova. „Moțul” l-a sfatuit pe Daniel Popa in ceea ce privește viitoarea sa aventura in angrenajul celor de la FCSB. Daniel Popa (28 ani) a semnat…

- Jucatorii lui Chelsea au fost luați prin surprindere de plecarea antrenorului Mauricio Pochettino (52 de ani). Aceștia nu se așteptau sa ramana fara manager dupa un singur sezon și au pregatit o revolta in vestiar. Chelsea și Pochettino s-au desparțit marți de comun acord, dupa un singur sezon. Contractul…

- Contractul "Servicii de inchiriere cisterna pentru udat spatii verzi cu deserventldquo; a fost atribuit de Primaria Mangalia prin negociere directa, societatii Dimitris Garden SRL. Astfel, Primaria Mangalia va scoate din conturi 154.800 RON. Dimitris Garden SRL este controlata de Georgeta Iuliana Buzau,…

- CFR Cluj a ajuns la un acord verbal cu Pavol Safranko (29 de ani), in prezent atacantul celor de la Sepsi, anunța Hotnews.Pavol Safranko se afla in ultimele saptamani de contract cu cei de la Sepsi și nu iși va mai prelungi ințelegerea cu covasnenii.Varful de atac slovac este pe placul lui Dan Petrescu,…

- Universitatea Cluj, prin vocea președintelui Radu Constantea, a anunțat antrenorul echipei pentru sezonul viitor. In ultimele zile s-a discutat despre iminenta plecare a lui Ioan Ovidiu Sabau (56 de ani), deranjat de speculațiile potrivit carora Marius Șumudica (53 de ani) ar fi dorit de „studenți”.…

- Ministrul Cercetarii si Digitalizarii Bogdan Ivan a afirmat ca, de astazi postasii sunt la munca, fiind depasit acest impas privind o greva, iar salariile nete ale acestora vor creste cu 350-400 lei. El a mai spus ca impactul bugetar este de peste 50 milioane lei, din optimizarea activitatilor Postei…

- Renovare energetica pentru mai multe blocuri din Dorohoi. A fost semnat contractul și incep lucrarile Administrația publica de la Dorohoi a anunțat ca a fost semnat un al doilea contract de execuție lucrari pentru renovarea energetica moderata a unor cladiri rezidențiale multifamiliale. Primarul Dorin…