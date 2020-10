Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Cluj a câștigat cu 1-0, în deplasare, la Mioveni, și a urcat pe locul trei în clasament dupa un parcurs de excepție sub conducerea lui Costel Enache. Valul de entuziasm din tabara clujenilor a fost însa stins repede dupa ce mai mulți jucatori au…

- DINAMO CRAIOVA."Din pacate, in urma unei noi testari Covid-19, doi fotbalisti ai echipei noastre au fost depistati pozitiv. De asemenea, a fost depistata pozitiv si o persoana din stafful auxiliar. Cei trei sunt asimptomatici si le dorim insanatosire grabnica", a precizat clubul din Banie. TRATAMENT-MINUNE!…

- Doi fotbalisti si o persoana din staff-ul auxiliar au fost depistati pozitiv in lotul echipei de fotbal Universitatea Craiova, in urma ultimelor teste pentru coronavirus efectuate, a anuntat, joi, gruparea olteana. "Din pacate, in urma unei noi testari Covid-19, doi fotbalisti ai echipei noastre au…

- ​Parma a anuntat, miercuri, ca patru jucatori din lot au contractat noul coronavirus.Potrivit unui comunicat al clubului, trei jucatori sunt asimptomatici si unul are simptome usoare al bolii Covid-19. Gruparea italiana nu a precizat numele fotbalistilor infectati, dar a precizat ca toti sunt…

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, ca alti trei jucatori ai echipei FCSB au fost testati pozitiv la COVID-19, dupa ce luni gruparea bucuresteana anunta 7 cazuri in cadrul lotului si al staff-ului tehnic.

- Presedintele clubului de fotbal Chindia Targoviste, Marcel Ghergu, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, ca in urma testarilor au fost depistate sapte cazuri noi de COVID-19 in cadrul lotului si al staff-ului tehnic, dar a precizat ca partida cu FC Dinamo de luni, din cadrul etapei a II-a a Ligii I,…

- ​UTA Arad, nou-promovata în Liga I, a anuntat, sâmbata, cinci cazuri de infectare cu noul coronavirus în rândul jucatorilor, potrivit News.ro."Astazi, utistii au sustinut cea de-a noua testare Covid impusa odata cu instaurarea protocolului medical. Pe lânga…

- Unsprezece jucatori ai nationalei de fotbal a Bangladesh-ului au fost testati pozitiv la coronavirus inaintea meciurilor din preliminariile Cupei Mondiale din 2022, a anuntat, vineri, un oficial, citat de DPA.Saittyajit Roy Rupu, managerul echipei nationale, a precizat ca 11 din cei 24 de…