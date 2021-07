FC U Craiova 1948 a invins-o, luni, pe teren propriu, la limita, scor 1-0, pe Dinamo, in epilogul etapei a doua a Ligii I. Hugo Vieira a marcat unicul gol al meciului, in minutul 65. Argentinianul Bauza i-a oferit portughezului o centrare ca la carte. De partea cealalta, cea mai mare ocazie a echipei Dinamo a avut loc in minutul 52, cand Moldoveanu a trimis in bara transversala. Au evoluat echipele FC U Craiova: Mogosanu – R. Negru, Diallo, Kovacic, Huyghebaert – Vl. Achim (Raicea ’88), Albu, Asamoah – Baeten, Balan (Hugo Vieira ’58), Bauza (Raducanu ’77). Antrenor: Adrian Mutu Dinamo: Esanu…