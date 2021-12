Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal FC U Craiova a anuntat, luni, pe pagina sa de Facebok, ca va sustine doua jocuri de verificare in ianuarie in perspectiva partii a doua a Ligii I. ''Alb-albastrii'' vor juca pe 10 ianuarie cu CS Mioveni, iar pe 15 ianuarie contra echipei de liga secunda CSC 1599 Selimbar.…

- Marcel Pușcaș, președintele lui FCU Craiova, a oferit noi informații despre situația din Banie. Oltenii sunt pe antepenultimul loc in Liga 1 și tocmai ce s-au desparțit de Eugen Trica, al treilea tehnician din acest sezon. Oficialul craiovenilor confirma ca echipa va fi antrenata de preparatorul fizic…

- Eugen Trica spune ca nu are regrete ca s-a desparțit de FC U Craiova 1948 și ca plecarea a fost facuta de comun acord cu patronatul clubului. “Am plecat pentru ca nu am avut rezultate. Am spus ca plec daca nu am rezultate, nu? Asta e. Mi-am dorit sa fac mult mai mult, dar din pacate nu am reușit. Da,…

- FCU Craiova incearca sa-si regleze jocul pentru bataliile din returul Ligii 1 , care se anunta extrem de dicil. Astfel, elevii lui Eugen Trica si Ovidiu Dananae vor sustine sambata, de la ora 14.00, in propria baza de pregatire, un joc de verificare impotriva divizionarei secunde CSA Steaua. „Accesul…

- Antrenorul Eugen Trica a semnat un contract cu nou-promovata FC U Craiova 1948, a anuntat, marti, nou-promovata pe pagina sa de Facebook . Trica il inlocuieste pe Flavius Stoican, care si-a reziliat contractul cu formația olteana la data de 3 noiembrie. Acesta a promovat-o pe FC U Craiova in Liga I,…

- Eugen Trica a semnat un contract cu nou-promovata FC U Craiova 1948, a anuntat, marti, clubul din Liga I de fotbal pe pagina sa de Facebook, fara a preciza durata întelegerii.Trica îl înlocuieste pe Flavius Stoican, care si-a reziliat contractul cu echipa din Banie la data de 3…

- Eugen Trica a devenit, oficial, antrenorul formatiei FCU Craiova. Acesta a semnat astazi un contract cu formatia nou-promovata, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook, fara sa precizeze durata intelegerii. Trica il inlocuieste pe Flavius Stoican, care si-a reziliat contractul cu echipa din Banie…

- FC U Craiova 1948 a anunțat ca antrenorul Flavius Stoican a parasit gruparea olteana. Stoican a rezistat mai puțin de o luna pe banca echipei FC U Craiova 1948. Nou-promovata a anunțat ca cele doua parți au ajuns de comun acord la o reziliere: “Flavius Stoican și Fotbal Club Universitatea 1948 au ajuns…