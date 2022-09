Stiri pe aceeasi tema

- La 5 zile dupa duelul cu rivala Dinamo in Liga 2, roș-albaștrii incep parcursul in Cupa Romaniei, competiția asupra careia și-ar putea concentra toate resursele avand in vedere imposibilitatea promovarii in acest moment spre Liga 1.Start ezitant in L2 pentru clubul militar Elevii lui Daniel Oprița au…

- SERIA 4, etapa 3vineri, 9 septembrie 2022, ora 17:00Real Bradu – FC Pucioasa 1-1Georgian Mormolea (26) / Tiberiu Calofir (56)ACS Muscelul Campulung Elite – Astra 3-0Ștefan Ghița (9), Marius Patranoiu (55, 76) sambata, 10 septembrie 2022, ora 17:00SC Popesti Leordeni – FCSB 2 1-1Vlad Motroc (79) / Alexandru…

- LIGA A III A, SERIA 4, etapa 2 vineri, 2 septembrie 2022, ora 17:00FC Pucioasa – CS Tunari 0-2Alexandru Stoian (21, 90)Unirea Bascov – CS Dinamo Bucuresti 3-4Roberto Hațegan (2), Ștefan Gheoroae (20), Alexandru Dumitrache (82) / Cosmin Ciochina (25 – penalty), Spinu (34), George Apostol (75), Dorobanțu…

- Meciuri și rezultate Turul 2 Cupa Romaniei, ediția 2022-2023:marți, 30 august 2022, ora 17:30CSM Satu Mare – Sportul Simleu Silvaniei 2-0Barna Antal (13), Raul Ziman (88)Crisul Chisineu Cris – Soimii Lipova 1-6Alin Ciornei (75 – penalty) / Denis Giosu (23), Alexandru Mare (38, 76), Alexandru Badauța…

- SERIA 4, etapa 1vineri, 26 august 2022, ora 18:00FCSB 2 – FC Pucioasa 0-6Narcis Marina (18 – penalty, 31 – penalty), Alin Nisipeanu (44, 45), Tiberiu Calofir (49), Alexandru Maxim (60 – autogol)Real Bradu – Astra 10-0Anghel Paun (6), Ionuț Oprescu (16), Ionuț Mihai (30), Mihai Galeșeanu (33), Bogdan…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat miercuri seara, 24 august, meciurile din Turul 2 al noului format al Cupei Romaniei, ediția 2022-2023. In aceasta faza a competiției evolueaza 38 de echipe calificate din Turul 1, printre care trei sunt din cele șapte caștigatoare ale Fazei Regionale, carora li se…

- Sambata, 27 august, va lua start ediția 2022/23 din Liga 3, un sezon cu 10 serii de cate 10 echipe, configurația acestora fiind aprobata de Comitetul Executiv FRF. Se anunța o lupta intensa in sezonul regular, programat sa inceapa chiar in acesta saptamana, pentru cele 100 de formații aflate la […]…

- Ediția 2022/23 inseamna reinventarea Cupei Romaniei: un nou format competițional, un nou sponsor principal, Betano, și un nou sponsor oficial, Pambac, pastrand tradiția fotbalului-spectacol!Miercuri, 17 august, s-au desfașurat intr-o singura manșa, pe terenul echipelor mai slab clasate la finalul sezonului…