Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Chindia Targoviste Farul Constanta, jucat astazi la Ploiesti, in etapa a 18 a a Superligii, s a incheiat la egalitate, 1 1 0 0 .In duelul dintre doua fornatii in forma, care nu au mai pierdut in campionat din luna septembrie, Farul, lider detasat in clasament, a deschis scorul, in minutul 67,…

- Formația covasneana s-a impus, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, in fața echipei Petrolul Ploiești, in primul meci din cea de-a 18-a etapa a Superligii de fotbal. Ambele goluri au fost marcate de atacantul din Venezuela, Mari Rondon. In urma acestei victorii, Sepsi a acumulat 25 de puncte…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 1-0 (0-0), sambata seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal, prima a returului. Unicul gol al partidei a fost reusit de fundasul stanga Bogdan Vatajelu (58), cu un sut cu dreptul la paianjen,…

- Universitatea Craiova a invins in deplasare pe Sepsi Sfantu Gheorghe, dupa un meci cu multe ratari ale gazdelor, care au lovit și de doua ori bara transversala in ultimele minute ale meciului, in etapa a 16-a a SuperLigii.

- Astazi, 29 octombrie 2022, la ora 19.00, pe arena Anghel Iordanescu, la Voluntari, echipa antrenata de Nae Constantin (foto mijloc), adica FC Petrolul Ploiești, cea care a reușit sa intrerupa, in urma cu numai cinci zile, seria de tot atatea eșecuri consecutive din campionatul Superligii, va incerca…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, detinatoarea trofeului, a invins-o pe Petrolul Ploiesti cu scorul de 3-1 (0-0), joi seara, in deplasare, intr-un meci din Grupa A a Cupei Romaniei la fotbal. Petrolul a deschis scorul in debutul reprizei secunde, prin Gheorghe Grozav (48), dar Sepsi OSK a egalat rapid, prin…

- Fotbalistul albaiulian Gicu Grozav, aproape de meciul 100 in prima liga Fotbalistul albaiulian Gicu Grozav ar putea bifa meciul 100 in principala competitie interna din Romania, in cazul in care va fi utilizat de catre Petrolul Ploiești in meciul cu Farul Constanța. Partida va avea loc vineri seara…

- Etapa a 7-a a Superligii a debutat vineri, 26 august, cu meciul FC Voluntari – Universitatea Cluj și se va incheia luni, 29 august, cu partida Universitatea Craiova – FC Botosani, programata de la ora 21.00. Etapa a 7-a: Vineri, 26 august: Ora 18.45 FC Voluntari – Universitatea Cluj 0-0 Ora 21.30 UTA…