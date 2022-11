Stiri pe aceeasi tema

- Șomuz Falticeni s-a impiedicat pe teren propriu in etapa a X-a a Ligii a III-a. Echipa antrenata de Iulian Ionesi a pierdut cu 1-0 (0-0) confruntarea cu Viitorul Darabani, ratand astfel oportunitatea de a reveni pe o poziție de play-off, intre primele patru clasate ale Seriei I. Falticenenii au ...

- ACS Fotbal Feminin Baia Mare a pierdut ieri pe teren propriu 1-3 (1-1) cu CSM Alexandria, in etapa a șasea a Ligii 1 de fotbal feminin. Baimarencele au ajuns la cea de a patra infrangere in campionat și au adunat doar patru puncte. In urmatoarea etapa, in 29 octombrie, ”domnițele raului” au meci in…

- Petrolul Ploiești o infrunta in aceasta dupa-amiaza pe Sepsi, de la ora 18:15, intr-un duel din grupa A din Cupa Romaniei Betano. Partida de pe „Ilie Oana” va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. ...

- CS Ocna Mureș, adversari in grupele Cupei Romaniei: Universitatea Craiova, Chindia Targoviște, Minaur Baia Mare CS Ocna Mureș, singura echipa din Alba, și-a aflat adversarii din grupele Cupei Romaniei, dupa cum urmeaza. CS Ocna Mureș va intalni: Universitatea Craiova, Chindia Targoviște, Minaur Baia…

- Pe Milcovul vine sambata, 1 octombrie, pentru meciul din etapa a 6-a a campionatului Seriei a 2-a a Ligii a 3-a, Voința Limpeziș. Nou promovata care a fost parte a unei povești incalcite, cu jucatori care nu aveau drept de joc la barajul pentru promovarea in Liga a III-a unul dintre ei dovedit ca atare…

- Gloria a avut nevoie de prelungiri pentru a se califica in grupele Cupei Romaniei, intr-un meci din play-off-ul competitiei disputat marti seara pe terenul divizionarei a treia aradene Soimii Lipova. Aradenii, locul 4 in Seria a 8-a a Ligii a 3-a, au oferit o replica puternica trupei din Crang, pentru…

- Paris Saint-Germain a facut primul pas gresit in actuala editie a campionatului Frantei. Formatia antrenata de Christophe Galtier a obtinut doar o remiza pe teren propriu, scor 1-1, cu AS Monaco, intr-un meci din etapa a patra din Ligue 1.

- Asociația Județeana de Fotbal Suceava a stabilit țintarul ediției de campionat 2022-2023 a Ligii a IV-a. Fața de cele 10 formații din sezonul precedent, in acest an numarul formațiilor participante in eșalonul al patrulea a crescut la 16. Numele noi sunt Foresta II Suceava, Bucovina Darmanești, ...