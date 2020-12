FC Liverpool, la un pas de optimi. "Cormoranii" au nevoie de un punct pentru a se califica

Stiri pe aceeasi tema

- Brighton - Liverpool se joaca sambata, de la 14:30, in prima partida a zilei din Premier League. ”Cormoranii” il vor avea din nou la dispoziție pe Mohamed Salah, care a scapat de coronavirus, și spera sa-și ia revanșa in fața suporterilor dupa infrangerea din Liga Campionilor cu Atalanta, scor 0-2.…

- Surpriza in Liga Campionilor! FC Liverpool a fost invinsa pe teren propriu de Atalanta Bergamo in cea de-a patra etapa a fazei grupelor."Cormoranii" au pierdut meciul jucat pe "Anfield" cu scorul de 0-2.

- LIGA CAMPIONILOR. Rezultatele inregistrate, marti, in etapa a 3-a a fazei grupelor: Grupa A RB Salzburg - Bayern Munchen 2-6 (1-2) Berisha 4, Okugawa 66 / Lewandowski 21, 88, Kristensen 44a, Boateng 79, Sane 83, Hernandez 90+2 Lokomotiv Moscova - Atletico Madrid 1-1 (1-1)…

- Liverpool a reușit un adevarat recital ofensiv pe terenul Atalantei, formația pregatita de Jurgen Klopp câștigând cu un categoric 5-0. Cormoranii merg perfect în Champions League: victorii pe linie și niciun gol primit în cele trei partide disputate pâna la acest moment.Aici…

- Liverpool si Bayern Munchen au obtinut victorii categorice in deplasare, marti seara, in meciurile din etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Liverpool a zdrobit-o pe Atalanta, la Bergamo, cu 5-0, intr-un meci arbitrat de romanul Ovidiu Hategan. Portughezul Diogo Jota a reusit un hat-trick,…

- Brigada de arbitri numarul 1 din Romania, alcatuita din aradeanul Ovidiu Hațegan, suceveanul Sebastian Gheorghe și oradeanul Octavian Șovre, a fost delegata la al treilea meci consecutiv in Liga Campionilor. Dupa Dinamo Kiev – Juventus Torino și Atletico Madrid – Salzburg, Sebi Gheorghe ...

- Ovidiu Hațegan va conduce al treilea meci la rand din grupele Champions League, fiind delegat la partida Atalanta – Liverpool, de marți Atalanta – Liverpool, in grupa D din Liga Campionilor, se joaca marți, de la 22:00 și va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe Look Sport, Digi Sport…

- Atacantul columbian Duvan Zapata este noul lider al clasamentului marcatorilor din acest sezon al Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a inscris ambele goluri ale formatiei Atalanta Bergamo in meciul cu Ajax Amsterdam, terminat la egalitate, 2-2, marti seara, pe teren propriu. Zapata are…