FC Hermannstadt pleacă din Sibiu! Unde se mută din runda cu numărul 4 a Ligii 1 FC Hermannstadt va mai juca doar 3 meciuri pe stadionul din Sibiu. Restul meciurilor din acest sezon de Liga 1 le va disputa la Mediaș, pana la finalizarea lucrarilor de modernizarea a propriei arene. Sibiul va avea un stadion modernizat complet. Pana atunci, FC Hermannstadt va fi nevoit sa joace pe arena rivalei Gaz Metan Mediaș. Mutarea se va face, cel mai probabil, din runda cu numarul 4 a actualului sezon. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

