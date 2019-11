Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele USR Timisoara Ruben Latcau a facut o analiza a creditului de peste 200 de milioane de lei contractat de Primaria Timisoara, bani care merg spre achitarea ratelor unor datorii mai vechi. Concluzia USR-istului este ca, aproape de finalul celui de-al doilea mandat, Nicolae Robu duce Timisoara…

- Eugen Neagoe a devenit noul antrenor al celor de la FC Hermannstadt, dupa ce tehnicianul Costel Enache și-a dat demisia la finalul ultimei etape din Liga 1. Neagoe a precizat ca a refuzat doua oferte mai bune din punct de vedere financiar pentru a merge pe banca tehnica a sibienilor, anunța MEDIAFAX.Citește…

- O analiza a bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Paza și Protecție Cluj SRL arata dimensiunea dezastrului la aceșt operator economic, care, în ciuda veniturilor aproape inexistente și a managementului defectuos continua sa fie susținuta și unde, în continuare, se pompeaza…

- Vicepreședintele PNL Florin Cițu spune ca s-a intalnit cu investitori straini și urmeaza zile de coșmar pentru Romania.„Daca PSD nu pleaca, JUNK scrie pe noi! M-am intalnit cu un grup important si numeros de investitori. Ei sunt cei care detin o mare parte din obligatiunile emise de statul…

- Fostul președinte de la Hermannstadt, Teodor Birț, insinueaza ca creditorii clubului, in frunte cu Claudiu Rotar și Ștefan Bacila, și-au insușit sumele primite de la LPF ”și anul trecut, și anul asta”. Indepartat de la conducerea clubului pe care l-a creat și propulsat pana-n Liga 1, fara sa fi primit…

- Am auzit tot mai mulți batrani care se vaitau ca „in ziua de azi, daca nu ai bani, nici sa mori nu mai poți“. Oare așa este? De cați bani este nevoie pentru ca sufletul sa ajunga la Judecata de Apoi? Am pregatit un articol cu toate informațiile ce va pot fi de folos in […] Articolul „Daca nu ai bani,…

- CFR Cluj a caștigat pe teren propriu, 3-0 cu Hermannstadt, iar dupa meciul au avut loc un indicent ciudat. La finalul meciului, jucatorii de la CFR Cluj și antrenorul Dan Petrescu nu au dat interviuri in zona dedicata, pentru cele trei posturi care au transmis meciul (Digi, Telekom, Look). Potrivit…