FC Hermannstadt a 'îngenuncheat' Dinamo București, scor 4-2, în etapa 20 din Liga 1 FC Hermannstadt s-a impus, sambata, cu scorul de 4-2, in fața celor de la Dinamo București, in etapa 20 din Liga 1, potrivit Meidafax. FC Hermannstadt a deschis scorul, in minutul 15, prin golul marcat de Yazalde. Romario i-a pasat, in fața porții, lui Yazalde care a trimis balonul in poarta lui Piscitelli. Dinamo a egalat, in minutul 50, prin golul de la departare a lui Sorescu. FC Hermannstadt a trecut din nou in avantaj, in minutul 70. Dalbea a trimis balonul in poarta lui Piscitelli, dupa lovitura lui Offenbacher de la colțul terenului. Viera a inscris pentru 3-1, in minutul 77 al… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

