- Echipa de liga secunda FC Hermannstadt s-a calificat, in premiera, in finala Cupei Romaniei la fotbal, joi seara, dupa ce a invins formatia de prima liga Gaz Metan Medias cu scorul de 3-2 (3-1), in deplasare, in mansa secunda a semifinalelor. FC Hermannstadt, care este aproape de promovare in esalonul…

- "Nu ne temem de nimic", a afirmat antrenorul echipei de fotbal FC Hermannstadt, Alexandru Pelici, inaintea semifinalei retur a Cupei Romaniei, care va avea loc joi, de la ora 20,00, pe terenul lui Gaz Metan Medias, informeaza un comunicat. In prima mansa, pe Stadionul "Municipal", FC Hermannstadt, echipa…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat vineri, pe site-ul oficial, programul partidelor din manșa a doua a semifinalelor Cupei Romaniei. Confruntarea FC Botosani vs CS U Craiova se va disputa pe 9 mai, in timp ce intalnirea Gaz Metan Medias vs AFC Hermannstadt este programata la 10 mai.

- Dupa semifinalele Cupei Romaniei FC Hermannstadt - Gaz Metan Mediaș 1-0 și CS ”U” Craiova - FC Botoșani 5-1, oficialii Federației Romane de Fotbal au facut primele estimari referitoare la stadionul care va gazdui ultimul act al competiției.

- Antrenorul echipei FC Hermannstadt, Alexandru Pelici, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca semifinala Cupei Romaniei la fotbal cu Gaz Metan Medias reprezinta pentru el si formatia sa o sansa de a scrie istorie pentru Sibiu. ''Este o sansa pentru fiecare dintre noi sa…

- CSU Craiova va da piept cu FC Botosani, iar echipa de liga secunda FC Hermannstadt va intalni pe Gaz Metan Medias, in semifinalele Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri la Casa Fotbalului. Astfel, a doua competiție fotbalistica de la noi va avea parte in ultimul act…

- Oficialii echipei CS Mioveni au toate motivele sa regrete plecarea lui Alexandru Pelici de la carma echipei. Tehnicianul este aproape sa o duca pe Hermannstadt in Liga I, dar ceea ce este si mai interesant este faptul ca sibienii sunt foarte aproape de a ajunge in finala Cupei Romaniei la fotbal.…