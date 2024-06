Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanta si Petrocub Hincesti, formatie care a reusit eventul campionat cupa in ultimul sezon din Moldova, au disputat astazi, 29 iunie 2024, doua jocuri de verificare, la baza sportiva a Academiei Hagi, de la Ovidiu. Partidele s au desfasurat pe durata a cate doua reprize de cate 30 de minute…

- Farul Constanta a disputat astazi, 29 iunie 2024, al treilea meci amical al perioadei de pregatire de vara.Dupa 0 1 cu Cerno More Varna vicecampioana Bulgariei si 5 3 cu Zimbru Chisinau locul 3 in Republica Moldova si echipa care va evolua in turul 2 preliminar al Conference League in precedentele doua…

- Farul Constanta si Zimbru Chisinau, formatie care a incheiat pe locul 3 campionatul din Republica Moldova si va evolua in turul 2 al Conference League, s au intalnit, astazi, 26 iunie 2024, la baza sportiva a Academiei Hagi, de la Ovidiu, intr o partida de verificare.Protocolul partidei a prevazut disputarea…

- Dupa ce, saptamana trecuta, a devenit matematic campioana Romaniei, echipa feminina de fotbal Farul Constanta primeste astazi, 18 mai 2024, medaliile, tricourile si trofeul de campioana.Festivitatea are loc pe stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, la finele partidei cu Csikszereda Miercurea…

- Farul Constanța și Rapid se intalnesc miercuri in etapa a șasea din play-off-ul SuperLigii, intr-o partida in care giuleștenii risca sa rateze contactul cu locurile de cupe europene in cazul unei infrangeri. Meciul este transmis LiveBlog de HotNews.ro.

- Farul Constanța și CFR Cluj se intalnesc vineri la Ovidiu intr-o partida in care ambele formații au nevoie de victorie pentru a spera la calificarea in cupele europene. Meciul este transmis LiveBlog de HotNews.ro.

- Ajunsa pe locul al cincilea al clasamentului din play-off-ul SuperLigii, Rapid cauta prima victorie dupa trei partide in confruntarea cu Sepsi Sfantu Gheorghe. Meciul este transmis LiveBlog pe HotNews.ro.

- Mallorca și Real Madrid se intalnesc de la 19:30, in runda cu numarul #31 din La Liga. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 2 și Digi Sport 3. Real Madrid pleaca, in mod cert, favorita in acest meci. Real Madrid domina autoritar competiția interna.…