Conducerea clubului FC Farul a perfectat un nou transfer, asigurandu-si serviciile lui Romario Pires. Acesta a efectuat vizita medicala si a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului 2021/2022. In varsta de 32 de ani, Romario Pires are 1.82 m, este nascut la Rio de Janeiro, evolueaza pe postul de mijlocas central, iar in cariera a mai imbracat tricoul formatiilor FC Hermannstadt, Astra Giurgiu, Maccabi Petah Tikva, Maccabi Haifa, Maccabi Netanya, Petrolul Ploiesti ...