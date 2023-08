Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanța bifeaza, joi seara, cea de-a treia reprezentație europeana a sezonului. La Ovidiu vine Flora Tallinn, campioana Estoniei, outsider pe hartie in fața echipei lui Gica Hagi. La ce ar trebui sa se aștepte dobrogenii? Farul - Flora Tallin, duel din turul III al Conference League, e programat…

- Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a pus ochii pe un un fotbalist din Superliga, despre care spune ca va avea un viitor stralucit, iar echipa care il va transfera va face o afacere importanta cu el. Cine este fotbalistul pe care pariaza Dumitru Dragomir. Jucatorul din Superliga…

- Antrenorul formatiei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a afirmat ca Farul nu poate face performanta in Europa cu salarii foarte mici si a precizat ca avand un buget de trei milioane de euro nu poti avea pretentii foarte mari. Hagi a adaugat ca Farul are buget cat sa ramana in prima liga.Hagi a declarat…

- Gica Hagi a reușit sa caștige titlul in SuperLiga alaturi de Farul Constanța, iar jucatorii sai sunt la mare cautare pe piața transferurilor din strainatate. Unul dintre aceștia este dorit de nu mai puțin de 3 cluburi din Serie A.

- Dupa sezonul excelent, incheiat cu caștigarea titlului de campioana in SuperLiga, Farul Constanța s-ar putea desparți de cațiva jucatori care au impresionat sub comanda lui Gheorghe Hagi.

- Gica Hagi, managerul Farului, are planuri mari dupa caștigarea titlului in SuperLiga. La o zi dupa cucerirea celui de-al doilea campionat din cariera ca antrenor, Hagi a anunțat ca vrea sa faca transferuri rasunatoare la Farul. Gica vrea sa aduca jucatori experimentați, pentru a face fața in preliminariile…

- Gica Hagi (58 de ani), managerul Farului, i-a raspuns in termeni duri lui Ștefan Tarnovanu (23), dupa declarațiile portarului de la FCSB de la finalul meciului cu CFR, 1-0. Farul - FCSB are loc duminica, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Farul Constanța s-a incurcat pe terenul celor de la Universitatea Craiova (1-1), iar lupta pentru cucerirea titlului din SuperLiga ramane una incinsa. La finalul partidei de sambata seara, Gica Hagi a vorbit despre arbitrajul lui Andrei Chivulete.