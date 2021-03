​FC Farul Constanta, egal in meciul cu CSM Slatina Scorul a fost deschis de echipa gazda, in minutul 46. , FC Farul Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a 18 a a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare CSM Slatina.Inaintea meciului, echipa de pe litoral aflata in cursa pentru calificarea in play off se gasea pe locul 11, cu 24 de puncte, in timp ce, de cealalta parte, CSM Slatina ocupa pozitia a 18 a, antepenultima, cu 13 puncte.Partida de la Slatina s a incheiat la egalitate, 1 1 0 0 .Pentru FC Farul a marcat Ilie Damascan 70 , in timp ce g ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

