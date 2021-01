FC Farul Constanta a castigat si amicalul cu Unirea Slobozia

Stiri pe aceeasi tema

- 7 FC Farul a sustinut pana acum in pregatirea de iarna doua partide de verificare. "Marinarii" au inscris in aceste partide 14 goluri, fara a primi vreunul. Ultimul adversar din seria confruntarilor test este FC Viitorul II.FC Farul Constanta sustine sambata, 23 ianuarie, de la ora 12.00, al doilea…

- FC Farul a sustinut miercuri al doilea amical din perioada de iarna. In prima disputa, echipa de pe litoral a intalnit formatia Under 19 a clubului. Seria confruntarilor de pregatire se va incheia cu o disputa cu FC Viitorul II. Dupa meciul amical de miercuri, cu FC Voluntari II Liga a 3 a , primul…

- FC Voluntari II ocupa locul sapte in seria a patra a Ligii a 3 a.Aflata in cantonament la Bucuresti, echipa noastra a disputat astazi o prima partida de verificare.Alb albastrii au intalnit, pe terenul unei baze sportive din capitala, ocupanta locului 7 in clasamentului Seriei a 4 a din Liga a 3 a,…

- Atacantul Vlad Rusu este noul jucator al Farului Constanta, urmand sa evolueze in acest sezon al Ligii a 2-a in tricoul alb-albastru, potrivit news.ro. Constanteanul in varsta de 30 de ani a semnat acordul cu Farul si va ajunge astazi sub comanda antrenorului Ianis Zicu in cantonamentul de…

- Fundasul central Viorel Lica a semnat un contract pe un an si jumatate cu FC Petrolul, a anuntat gruparea prahoveana, potrivit news.ro. In varsta de 25 de ani, Lica (1,91 m) a evoluat in ultimele doua stagiuni la Farul Constanta, formatie pentru care a bifat 33 de prezente si cinci goluri…

- Romania a primit, miercuri dimineața, inca 150.000 de doze de vaccin anti-coronavirus, din cota pe care o are repartizata pentru luna aceasta prin mecanismul comun al Uniunii Europene. Dintre acestea, 40.000 de doze au fost aduse in București cu o aeronava care a aterizat pe aeroportul Henri Coanda…

- ​Metaloglobus a fost învinsa, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (2-1), de Viitorul Pandurii Târgu Jiu, în etapa a XI-a a campionatului national de fotbal Liga a II-a, informeaza News.ro.Au marcat: O. Herea '36 (p) / Paraschiv '26, Badauta '29.Alte…

- CSM Bucuresti a invins echipa germana SC BBM Bietigheim, cu scorul de 32-22 (14-10), duminica, la Ludwigsburg, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB s-a impus in fata ultimei clasate in ciuda absentei Cristinei Neagu, accidentata saptamana aceasta. Meciul a fost echilibrat…