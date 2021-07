Stiri pe aceeasi tema

- Doua partide de verificare, astazi, pentru echipa de pe litoral.Farul Constanta a incheiat astazi seria jocurilor amicale din cantonamentul montan de la Poiana Brasov, cu un meci impotriva divizionarei secunde Petrolul Ploiesti.Partida s a incheiat cu victoria formatiei prahovene, scor 1 0, golul fiind…

- In penultimul meci amical din cantonamentul montan, Farul Constanta a terminat la egalitate, scor 1 1, cu Csikszereda Miercurea Ciuc, formatie ce a fost foarte aproape in sezonul trecut sa promoveze in Liga 1.Golul formatiei Farul Constanta a fost reusit de Andronache in min.51, cu un sut din careu…

- Bogdan Lazar e unul dintre tinerii formatiei de pe litoral care au debutat deja in Liga 1. Unul dintre tinerii jucatori luati de Farul Constanta in cantonamentul de la Poiana Bratov, fundasul stanga Bogdan Lazar, a implinit o frumoasa varsta, 18 ani, devenind major. Fotbalistul a fost sarbatorit in…

- Sambata, 26 iunie, Farul Constanta sustine meciul cu Rapid Bucuresti.Farul Constanta isi continua pregatirea in cantonamentul de la Poiana Brasov. In ultimele zile, "marinariildquo; au alternat sedintele de pregatire tehnico tactice de pe terenul de la Campo Verde cu cele din sala de forta de la Ana…

- Portarul Marian Mihai Aioani este noul jucator al echipei Farul Constanta, transferul sau fiind anuntat de managerul tehnic Gheorghe Hagi inca de luni, 21 iunie, cu ocazia oficializarii fuziunii cluburilor FC Viitorul si FC Farul. In varsta de 21 de ani, Aioani a semnat un contract valabil pentru urmatorii…

- Farul și Viitorul au fuzionat. Noua echipa, Farul Constanța, s-a reunit azi, sub comanda lui Gica Hagi (56 de ani), revenit pe banca tehnica dupa o pauza de un an. In noul echipament, in premiera cu stema Farului in piept ca antrenor, Hagi a revenit in iarba. Primul antrenament l-a efectuat in cantonamentul…

- Portarul Marian Aioani s a alaturat lotului constantean, aflat in cantonamentul din Poiana Brasov.Farul Constanta a efectuat astazi, pe unul dintre terenurile de la Campo Verde, primul antrenament din cadrul cantonamentului de la Poiana Brasov.Managerul tehnic al echipei, Gica Hagi, a avut la dispozitie…

