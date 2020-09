Stiri pe aceeasi tema

- Echipa FC Farul Constanta a castigat a doua partida consecutiv, impunandu se sambata, pe teren propriu, cu 1 0, in fata celor de la Aerostar Bacau, in etapa a 2 a a Ligii a 2 a.Cu moralul ridicat dupa succesul din debutul sezonul, de la Ploiesti, alb albastrii au presat inca din startul partidei, dar…

- FC Rapid a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-1 (1-0), formatia Viitorul-Pandurii Targu Jiu, in prima etapa a Ligii a II-a.Au marcat: Paraschiv '58 (p) / Sefer '8, Hlistei '65 (p), D. Benzar '90+5, potrivit news.ro. Citește și: Ludovic Orban striga 'BINGO' in interiorul…

- FC Hermannstadt va aborda fiecare meci la victorie, a declarat antrenorul Ruben Albes inaintea primului meci din noul sezon al Ligii I de fotbal, care va avea loc luni, in deplasare, impotriva lui Dinamo Bucuresti, scrie site-ul gruparii sibiene. "Cred ca ne asteapta un sezon foarte, foarte…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa online, ca este prematur sa spuna care formatii sunt favorite la titlul, precizand ca in noul sezon al Ligii I gruparea pe care o conduce va juca la victorie fiecare partida. "Suntem la startul unui nou sezon…

- Unicul gol al partidei a fost inscris de argentinianul Juan Pablo Passaglia (48 - penalty), dupa un fault comis de Blaise Yameogo asupra lui Rodny Lopes Cabral. Poli Iasi a ratat doua ocazii mari de gol prin Kevin Luckassen (40, 75), iar Chindia trebuia sa primeasca un penalty in min. 60,…

- Atalanta Bergamo a ajuns la 95 de goluri marcate in acest sezon al campionatului de fotbal al Italiei si a devenit cea mai prolifica echipa din Serie A din ultimii 60 de ani, relateaza Reuters. Golul cu numarul 95 a fost reusit marti de Luis Muriel, in meciul cu Bologna (1-0). Echipa din Bergamo a ajuns,…

- Borussia Dortmund s-a impus cu 1-0 pe terenul Fortunei Dusseldorf, cu un gol marcat la ultima faza, astfel ca Bayern mai are de asteptat pana la castigarea celui de-al optulea titlu consecutiv de campioana a Germaniei la fotbal, chiar daca va castiga, tot sambata, meciul de acasa cu Borussia Moenchengladbach.…