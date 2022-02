Stiri pe aceeasi tema

- Un mijlocaș croat, fost campion al Ungariei cu Videoton in 2015, este ultimul transfer de la FC Buzau. Dinko Trebotic (31 de ani), liber de contract dupa ce s-a desparțit de Aguilas FC, echipa din Segunda Division FREF, liga a 4-a spaniola, a semnat cu echipa din Crang un contract valabil pe 6 luni,…

- Șapte puncte din noua posibile! De atat ar mai avea nevoie FC Buzau in ultimele trei etape ale sezonului regulat pentru a avea și matematic certitudinea calificarii in play-off, indiferent de rezultatele rivalelor. Asta reiese din calculele antrenorului echipei din Crang, profesorul de matematica Cristi…

- Aflata de luni, 17 ianuarie, in cantonament la Rm. Sarat, FC Buzau a susținut un prim meci amical, pe stadionul “Olimpia”, impotriva divizionarei a treia locale, CSM. Un test caștigat fara probleme de echipa din Crang, care s-a impus cu scorul de 5-1 (1-0). Pentru trupa lui Cristi Pustai au marcat Cristian…

- Lista transferurilor este in continuare deschisa la FC Buzau. Un fundaș și trei atacanți au ajuns, deja, pana acum, in aceasta iarna, in Crang, dar antrenorul Cristi Pustai iși mai dorește, macar, doi jucatori. Chiar daca este o perioada dificila pe piața transferurilor, Mister mai cauta un mijlocaș…

- FC Buzau a anunțat ultimii trei jucatori transferați care se vor alatura lotului condus de Cristi Pustai in cantonamentul care incepe, luni, la Ramnicu Sarat. Pe lista celor trei, toți atacanți, pe langa ramniceanul Dorin Burlacu (29 de ani, Aerostar Bacau) și uruguayanul Gonzalo Latorre (25 de ani,…

- FC Buzau s-a intors la treaba dupa vacanța de Sarbatori. Cristi Pustai și-a chemat elevii la antrenamente și a condus prima ședința de pregatire din noul an pe terenul de la Merei. De altfel, pe plan local vor continua pregatirile toata aceasta saptamana, in care a fost programata și vizita medicala,…

- Capat de drum pentru FC Buzau in Cupa Romaniei! Echipa buzoiana a fost eliminata, miercuri seara, in faza sferturilor de finala, de prim divizionara FC Voluntari, intr-un meci disputat pe stadionul din Crang. La revenirea in tribune dupa o luna de inasprire a restricțiilor, suporterii buzoieni n-au…

- FC Buzau va incerca, miercuri, sa ajunga la o borna pe care fotbalul buzoian n-a mai atins-o de 13 de ani, de pe vremea fostei Glorii: calificarea in semifinalele Cupei Romaniei! Echipa buzoiana o va intalni, pe stadionul din Crang, de la ora 15.30, pe FC Voluntari, actuala ocupanta a locului 3 in Liga…