- FC Buzau a continuat seria meciurilor de pregatire cu un egal. Echipa din Crang a mers in deplasare la Bacau, unde a intalnit formația Aerostar. Rezultatul final a fost 1 la 1, dupa o partida cu ritm bun de joc, care a oferit multe faze de poarta. Pentru Buzau a marcat din nou Ekollo, mijlocașul venit…

- FC Buzau va debuta cu o deplasare foarte dificila in sezonul 2021-2022 al eșalonului doi al fotbalului romanesc, care va incepe in data de 31 iulie 2021. Elevii lui Cristi Pustai vor juca la FC Hermannstadt, una dintre pretendentele la promovarea in Liga 1, apoi la Buzau vine o alta trupa care are drept…

- Campionatul Ligii a 2-a va debuta pe 31 iulie. FC Buzau nu a avut prea mare noroc la tragerea la sorți a programului competitional al esalonului secund, care a avut loc, luni dupa-amiaza, la Casa Fotbalului. Echipa pregatita de Cristi Pustai va debuta pe terenul uneia dintre marile favorite la promovarea…

- Astazi, la Casa Fotbalului, prin tragere la sorți, a fost stabilit țintarul pentru noul sezon competițional al Ligii secunde, din care face parte și noua echipa FC Buzau, fosta Gloria Buzau. Astfel, echipa din Crang va juca prima etapa in deplasare cu AFC Hermannstadt, fosta divizionara I. Partida…

- FC Buzau a oferit sambata 17 iulie, un spectacol fotbalistic de zile mari, intr-un meci amical disputat la Ramnicu Sarat, in compania formației Petrolul Ploiești. Buzoienii au caștigat cu scorul de 1 la 0, bifand cel de-al doilea succes notabil din pregatiri, dupa victoria cu 4 la 1 in fața formației…

- Partida dintre "marinarildquo; si echipa bulgara va fi gazduita de stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu. La acest meci, vor fi puse in vanzare bilete la 50 din capacitatea arenei. Formatia de pe litoral va sustine prima confruntare din editia 2021 2022 a Ligii 1 duminica, 18 iulie. Farul…

- Rangers, formație la care evolueaza și Ianis Hagi (22 de ani), va disputa un meci amical impotriva lui Real Madrid, pe 25 iulie, la Glasgow. Sub comanda lui Steven Gerrard, Rangers a revenit in prim-planul fotbalul european. A intrerupt supremația lui Celtic, cucerind titlul fara vreun meci pierdut,…

- CS Universitatea Craiova disputa un meci amical impotriva lui Tirol, locul 6 in ultimul sezon din Austria. Partida e programata la ora 19:00 și poate fi urmarita in format liveVIDEO pe GSP.ro. CSU Craiova a pierdut primul meci al cantonamentului din Austria, 0-2 impotriva rușilor de la Ufa. Tirol -…