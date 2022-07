FC Braşov, victorie cu mari emoții, la Zărneşti Intr-un meci amical disputat pe stadionul Celuloza din Zarnesti, FC Brasov a obținut cea de-a doua victorie a perioadei de pregatire. Echipa antrenata de Dan Alexa a invins, cu 2-1, formația nou-promovata in liga a treia, a lui Mihai Stere, ACSO Zarnesti. Stegarii au deschis scorul in minutul 29. Lascu a luat o acțiune pe cont propriu si a finalizat cu un sut in forța, sub bara. Vlad Berloiu a egalat in minutul 71, din penalty. Victoria celor de la FC Brasov a fost adusa de croatul Ivan Fustar. Acesta a marcat in minutul 93, cu capul, dupa centrarea din corner a lui Constantin. In aceasta dimineața,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi serviciile SALVAMONT din județul Brașov vor putea comunica mai eficient in Masivul Piatra Craiului. Acest lucru a fost posibil datorita infrastructurii DMR pusa la dispozitie de STS – Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Specialiștii din cadrul STS au venit in sprijinul salvatorilor…

- Intr-un meci amical disputat marți seara, la Tarlungeni, FC Brasov a terminat la egalitate, scor 1-1, confruntarea susținuta in compania nou-promovatei Oțelul Galați. Moldovenii au deschis scorul in minutul 18, prin Maxim. Golul brasovenilor a fost marcat in minutul 92, de Bogdan Rosu. Acesta a reluat…

- De astazi și pana pe 22 iulie, galben-negrii vor efectua un stagiu centralizat de pregatire, in județul Brașov. Stegarii vor fi cazați la Hanul Mureșenilor din Sacele, iar antrenamentele și jocurile amicale vor avea loc la Tarlungeni. Astfel, dupa infrangerile cu Farul Constanța și FC Hermannstadt,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare meteo Cod portocaliu de canicula pentru noua judete din vestul, nordul – vestul si local in centrul tarii si o atentionare Cod galben pentru restul tarii, valabile in zilele de miercuri, joi si vineri. Pe parcursul celor trei…

- Stadionul din comuna Tarlungeni, județul Brașov, va gazdui, sambata dimineața, de la ora 11.30, un meci in care se vor intalni echipe din Liga 1 de fotbal. Este vorba despre confruntarea amicala dintre Chindia Targoviște și CS Mioveni. Ambele formații se afla intr-un stagiu centralizat de pregatire…

- Direcția Județeana de Statistica Brașov vine in ajutorul brașovenilor pentru a afla daca autorecenzarea lor a fost validata. Daca nu v-ați autorecenzat și doriți sa stabiliți o intalnire cu recenzorul din cartierul dumneavoastra, sunați la unul din numerele de telefon de mai jos. Astra: 0745 056 243,…

- FC Brasov a invins cu 2-1, in deplasare, astazi, pe Poli Timisoara. Meciul a contat pentru turul barajului de menținere in Liga a 2-a la fotbal. Stegarii au fost condusi cu 0-1 la pauza, dupa golul marcat de Doru Andrei, chiar in minutul 6. Acesta a punctat dintr-o lovitura libera de la aproape 25 de…

- In primul meci al returului play-out-ului Ligii a 3-a, ACS SR Brașov a intalnit, in aceasta seara, pe Stadionul Tineretului, liderul CS Blejoi. Echipa antrenata de Sorin Coraiu s-a impus cu 2-1, 2-0 la pauza. Stegarii au evoluat curajos in prima repriza, dar au avut emoții pe final. Au obținut o victorie…