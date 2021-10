FC Brașov, înfrângere la Chiajna! Ultimul meci al etapei a 11-a a Ligii 2 la fotbal a adus un nou eșec pentru FC Brașov. La Chiajna, stegarii au fost invinși, in aceasta dupa-amiaza, de Concordia, scor 1-2. Baieții lui Andrei Șanta au evoluat mult mai bine, mai curajos, au avut cateva situații de a marca pe care, din pacate, nu le-au fructificat, iar greșelile din defensiva au fost, din nou, decisive in stabilirea rezultatului final. FC Brașov a deschis scorul in minutul 6, prin atacantul olandez de origine marocana, Zakaria El Azzouzi. Acesta a reluat in plasa, din cațiva metri, centrarea din corner a lui Vlad Mihalcea. Galben-negrii… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

