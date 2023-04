FC Brașov cumpără servicii de cazare și masă de peste 500.000 de euro ASC FC Brașov – Steagu renaște a publicat in sistemul electronic de achiziții publice anunțul prin care dorește achiziția de servicii de cazare și masa. Mai exact, este vorba despre servicii de cazare in regim hotelier și trei mese/zi/persoana incluse. Pentru participarea sportivilor si staff-ului tehnic la competitile sportive și pentru participarea la cantonamente sportive. Clubul FC Brașov menționeaza ca sunt legitimati sportivi atat in cadrul echipei de seniori, cu un numar de 35 persoane. Dar și pentru echipele de juniori U19, U17, U16, U15 Elite, cu un numar total de 25 persoane. Durata… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

