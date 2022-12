Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal FC Rapid Bucuresti se va reuni la data de 2 ianuarie pentru reluarea antrenamentelor, iar doua zile mai tarziu va pleca in Antalya acolo unde va efectua un stagiu de pregatire, informeaza, vineri, site-ul oficial al gruparii giulestene, conform Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Lotul echipei de fotbal Petrolul Ploiesti va incepe pregatirile dupa vacanta de iarna in 3 ianuarie, cand este programata reunirea si primul antrenament pe anul 2023, iar ulterior va efectua un stagiu de pregatire in Antalya. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Echipa de fotbal FC Voluntari va efectua un stagiu de pregatire in Turcia, in perioada 4-14 ianuarie, in care va disputa trei partide de verificare, a anuntat, miercuri, clubul ilfovean pe Facebook. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Deputații USR și Forța Dreptei sesizeaza Curtea Constituționala pe legea securitații cibernetice: „USR nu poate accepta ca Romania sa fie transformata de Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca intr-o republica a securiștilor” Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul premier Victor Ponta a intervenit duminica seara, la Romania TV, unde a lansat un atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis, care anunța in luna octombrie, ca vrea o creștere a pensiilor cu minimum 15%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a transmis, luni, președintelui Klaus Iohannis propunerea PSD pentru Minisrerul Apararii, in persoana lui Angel Tilvar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Atena da un raspuns puternic in fața acțiunilor provocatoare ale Turciei care ”intinde coarda” in relațiile dintre cele doua țari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Fostul ministru Sorin Cimpeanu a declarat luni ca se simte vizat de declarațiile lui Klaus Iohannis, care a cerut toleranța zero fața de plagiat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…