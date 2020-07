Universitatea Craiova a reușit o victorie extrem de importanta in aceasta seara, in Moldova, in fața echipei FC Botoșani. Partida a contat pentru etapa a 8-a din play-off-ul Ligii 1. Golurile Științei au fost marcate de Alex Cicaldau (72) și Gustavo Vagenin (90+4), ambele din penalti. Alex Cicaldau a fost declarat omul meciului. In urma acestui succes gruparea din Banie s-a departat la 4 puncte de CFR Cluj, care are un meci mai puțin disputat. FC Botoșani: Eduard Pap – Denis Haruț, Andrei Chindriș, Alin Șeroni, Alexandru Țiganașu – Enriko Papa, Alessio Carlone (74, David Babunski) – Stefan Ashkonski…