Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Marinos Ouzounidis, a prefatat partida cu Academica Clinceni, programata maine, de la ora 18.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Confruntarea din Banie conteaza pentru etapa a 10-a, ultima din play-off-ul Ligii 1 si marcheaza revenirea suporterilor olteni in…

- Formatia din Cluj are sapte titluri de campioana in palmares.Echipa de fotbal CFR Cluj si a asigurat in aceasta seara titlul de campioana a Romaniei pentru al patrulea campionat la rand.In penultima etapa a turneului play off al Ligii 1, echipa clujeana a castigat cu 1 0 Burca 53 meciul din deplasare…

- Rapid Jibou, castigatoarea Ligii a IV-a Salaj in actualul sezon, a scapat de primul tur al barajului de promovare in Liga a III-a, evoluand direct in turul doi, unde a intalnit Luceafarul Oradea, formatie ce a terminat pe ultimul loc in Seria a X-a din esalonul trei. Formatia de pe malul Somesului a…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a incheiat la egalitate, scor 0-0, partida din deplasare cu Minaur Baia Mare, in prima manșa a barajului de promovare in Liga a II-a. Returul va fi peste o saptamana, la Dej. Confruntarea dintre Minaur Baia Mare (locul 1, seria a X-a) și FC Unirea Dej (locul 2, seria a IX-a)…

- FC Unirea Dej a incheiat la egalitate, scor 3-3, partida de pe teren propriu cu Avantul Reghin și a ratat șansa de a deveni campioana seriei a IX-a. In urma acestui rezultat, uniriștii vor da piept cu Minaur Baia Mare la barajul de promovare in liga secunda. Confruntarea dintre FC Unirea Dej și Avantul…

- Fundașul dejean Paul Papp (31 de ani) va rata restul acestei stagiuni, dupa ce s-a accidentat la ultimul antrenament. Stoperul venit in Banie in vara trecuta, dupa o experienta in Turcia, s-a accidentat la ultimul antrenament inaintea plecarii spre Botosani, pentru meciul din seara aceasta, programat…