FCU Craiova a plecat cu un punct din Moldova, dupa ce a facut 0-0 cu FC Botoșani. Rezultatul l-a nemulțumit total pe antrenorul oltenilor, Nicolo Napoli, care a acuzat maniera de arbitraj. Italianul s-a referit la golul inscris de Bauza in minutul 62, dupa o pasa a lui Bahassa, dar reușita a fost anulata pe motiv de offside, dupa ce s-a consultat VAR-ul cateva minute. Bauza a mai ratat un penalti in prima repriza și a avut o ocazie uriașa in prelungiri, cand a ramas singur cu portarul. „A fost un meci de lupta, puteau caștiga ambele echipe, dar noi am avut gol nevalidat și nu era offside, parerea…