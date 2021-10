FC Botosani - Farul Constanta: Gica Hagi - Speram sa avem un rezultat foarte bun“ (galerie foto + video)

Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanta a pierdut cu 1 2 meciul din deplasare cu FC Arges. "Marinarii" raman cu trei puncte obtinute in sapte meciuri jucate pana acum in acest sezon pe teren strain, in urma a trei egaluri, golaveraj 2 7. Acasa in schimb, lucrurile stau perfect, formatia de pe litoral castigand toate cele cinci…

- In meciul de duminica, Farul nu va putea conta pe atacantul Adrian Petre si pe mijlocasul Florin Purece, ambii cu probleme medicale. FC Farul disputa duminica, 17 octombrie, meciul din etapa a 12 a a Ligii 1, intalnind in deplasare, de la ora 15.00, FC Arges. In clasament, echipa de pe litoral se afla…

- Echipa constanteana se afla pe locul sase, cu 15 puncte, in timp ce formatia argeseana ocupa pozitia a 11 a, cu zece puncte. Farul Constanta sustine duminica, 26 septembrie, meciul din etapa a zecea a Ligii 1, intalnind pe teren propriu CS Mioveni. Partida se va desfasura pe stadionul central din complexul…

- In clasament, echipa gazda ocupa locul 11, cu 9 puncte, in ce Farul e a patra in ierarhie, cu 15 puncte.Farul Constanta sustine sambata, 18 septembrie, meciul din etapa a noua a Ligii 1, intalnind in deplasare Chindia Targoviste.Partida e programata de la ora 14.30.In clasament, echipa gazda ocupa locul…

- In clasament, Farul se afla pe locul patru, cu 11 puncte, dupa trei victorii, doua egaluri si un esec, golaveraj 6 1. In etapa a saptea a Ligii 1, Farul Constanta joaca in deplasare cu nou promovata FC U Craiova 1948.Meciul e programat vineri, 27 august, de la ora 21.00.In clasament, Farul se afla pe…

- In clasamentul intermediar, echipa de pe litoral se afla pe locul trei.Farul Constanta a sustinut in aceasta seara meciul din etapa a treia a Ligii 1, intalnind in deplasare liderul clasamentului, Rapid Bucuresti, care castigase ambele partide anterioare.Si "marinariildquo; erau neinvinsi, dupa un egal…

- Portarul echipei de fotbal FC Rapid, Horatiu Moldovan, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste ca formatia sa sa continue pe panta ascendenta si sa acumuleze 9 puncte dupa partida cu Farul Constanta programata, vineri, in etapa a 3-a a Ligii I. "Urmeaza un meci dificil…