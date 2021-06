Stiri pe aceeasi tema

- Edward Iordanescu, antrenorul campioanei CFR Cluj, ezita sa dea un raspuns privind viitorul sau in „Gruia”. Chiar daca și-a adjudecat primul sau titlu din cariera, Iordanescu junior nu știe daca iși va prelungi sau nu contractul cu proaspata campioana. Cronica meciului de titlu, FC Botoșani - CFR Cluj …

- In urma rezultatului din aceasta etapa, FC Botosani ramane pe locul 5 in play-off, acolo unde a adunat pana acum un numar total de 31 de puncte in clasament.De cealalta parte, CFR Cluj ramane liderul play-off-ului, acumuland in clasament cu nu mai putin de 51 de puncte si devine astfel, matematic, cu…

- CFR Cluj a cucerit al 4-lea titlu consecutiv in Liga 1, dupa victoria cu FC Botoșani, scor 1-0. Edi Iordanescu (41 de ani) a oferit un mesaj interpretabil in privința viitorului sau. Cronica meciului de titlu, FC Botoșani - CFR Cluj Edi Iordanescu a cucerit primul titlu in Liga 1 și a stabilit o…

- Autogolul lui Țiganașu din minutul 53 a trimis titlul pentru a 7-a oara în istorie în vitrina lui CFR Cluj. Duelul dintre CFR Cluj și FC Botoșani a început cu câteva ore înainte de primul fluier al lui Sebastian Colțescu. Ambele echipe…

- Chiar daca CFR Cluj va caștiga azi la Botoșani, obținand astfel matematic cel de-al 7 titlu, al 4-lea consecutiv, premierea va fi facuta de LPF dupa ultima etapa, in Gruia, la meciul cu FCSB. Aflata la 3 puncte distanța fața de FCSB, CFR, campioana en titre a ultimelor 3 sezoane, e foarte aproape de…

- Pur și simplu intr-o cadere libera. Universitatea Craiova este departe de ceea ce ne-a prezentat nu de mult timp, cand le invingea pe CFR in deplasare și pe FCSB, iar titlul nu parea doar un vis. Acum, cu doua etape inainte de finalul sezonului, ajungem la concluzia ca atat se poate. Cu un lot extrem…

- Universitatea Craiova a „pedepsit-o“ pe CFR Cluj, in Ardeal, iar unul dintre cei care au pus umarul la succesul cu 2-1 a fost Andrei Ivan. Intr-o evidenta creștere de forma in ultimele runde, „Jdechi“ a marcat primul gol din Gruia și a contribuit la alte cateva ocazii bune ale Științei . La final, Ivan…

- Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, este iritat de vocile care sugereaza ca relația sa cu Gigi Becali ar putea influența meciurile dintre moldoveni și FCSB in play-off. „Eu cred foarte tare in integritatea celor doua echipe, a jucatorilor, a antrenorilor, conducerilor și nu cred ca se poate…